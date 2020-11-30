تكنولوجيا: ZTE تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Blade V2021 5G في 2 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت ZTE إعلان تشويقي اليوم توضح من خلاله الموعد المحدد لإطاق هاتف Blade V2021 5G رسمياً، حيث تقدم الشركة الهاتف في حدث يعقد في 2 من ديسمبر المقبل.

تستعد ZTE لإطلاق إصدار جديد من هاتف V2020 خلال الأيام المقبلة بعنوان Blade V2021 5G، حيث أكدت الصور التي تظهر في الإعلان التشويقي على أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Blade V2021 5G مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما تقدم ZTE الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان، ولقد كشفت تسريبات TENAA عن بعض من مواصفات الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم 8012N.

المواصفات المتوقعة لهاتف Blade V2021 5G

شاشة LCD بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، أو بجودة عرض HD بلس

رقاقة معالج Dimensity 720 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G57 MC3.

ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، ويدعم التخزين الخارجي حتى سعة 512 جيجا بايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM

ينطلق بنظام تشغيل Android 10، وواجهة ColorOS 7.2

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.79، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة وبدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مميزة بدقة 8 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 165.9 في 75.8 في 9.8مم، مع وزن 188 جرام

بطارية بقدرة 4000 mAh.

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