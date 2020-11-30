تكنولوجيا: شاومي تعتمد سماعة REDMI AIRDOTS 3 اللاسلكية إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة شاومي إصدار جديد من السماعات اللاسلكية في Bluetooth SIG، حيث تأتي السماعة قريباً بعنوان REDMI AIRDOTS 3.

يحقق سوق السماعات اللاسلكية نمو ملحوظ في الفترة الأخيرة، بشكل خاص مع إصدارات عمالقة الصين التي تتميز بتصميم ومميزات جيدة مع مستوى تسعير أقل للمستخدمين، ومن جديد تستعد علامة REDMI التجارية التابعة لشاومي لإطلاق إصدار جديد قريباً.

وتأتي سماعة AirDots 3 بعد إصدار الشركة السابق AirDots 2 الذي أطلق في شهر يوليو، حيث إعتمدت سماعة Redmi AirDots 3 في Bluetooth SIG بنموذج رقم TWSEJ08LS.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Bluetooth SIG إلى أن شاومي تخطط لإطلاق اثنان من السماعات اللاسلكية لاحقاً، حيث تأتي السماعة الأولى بعنوان Redmi True Buds 2 Pro، بينما ينطلق الإصدار الثاني بعنوان Redmi AirDots 3، ومن المتوقع أن يتم تغيير العنوان التسويقي للسماعة اللاسلكية من سوق إلى أخر.

يذكر أن سماعة Redmi AirDots 3 اللاسلكية تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0، ومن المتوقع أن يتضمن هذا الإصدار بعض التحسينات في جودة الصوتيات، مع تحسينات في نمط ambient، وعمر البطارية، أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن موعد إطلاق هذا الإصدار خلال الأسبوع المقبل.

المصدر

اعلان





