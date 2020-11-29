هوندا تكشف عن دراجتها CMX 500 Rebel الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 28 دقيقة

دراجة نارية جديدة كشفت شركة هوندا النقاب عنها تحمل اسم CMX 500 Rebel .

وأوضحت الشركة اليابانية أن الدراجة الجديدة تعتمد على سواعد محرك مستقيم ثنائي الأسطوانات سعة 1084 سنتيمترا مكعبا وبقوة 87 حصانا/98 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والتي يتم توجيهها عبر ناقل حركة سداسي التعشيقات.

وتقدم الدراجة الجديدة ثلاثة أوضاع للقيادة، كما يتوفر وضع رابع قابل للتهيئة الأوتوماتيكية. وتظهر الدراجة بمقعد بارتفاع 700 ملم مع موضع تخزين أسفله بسعة 3 لترات، بينما يسع خزان الوقود 13.6 لتر.

وتم تجهيز الدراجة، التي تزن 223 كجم، بكشاف مستدير بتقنية LED، وقمرة قيادة عبارة عن شاشة LCD في جسم مستدير.

وأعلنت هوندا عن إطلاق الدراجة الجديدة بالألوان Bordeaux Red Metallic وGunmetal Black Metallic في عام 2021، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.