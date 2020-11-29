شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تنقل تصنيع iPad و MacBookمن الصين إلى فيتنام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شركة أبل من شركة فوكسكون نقل بعض قدرات تصنيع أجهزة iPad وMacBook إلى فيتنام، وفقًا لتقارير رويترز، حيث إنه من المقرر أن تبدأ خطوط التجميع الإنتاج في النصف الأول من العام المقبل في مقاطعة باك جيانج التابعة لشركة فوكسكون.

وتريد الشركة تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وفقًا لما ذكره موقع " the verge"، لا يذكر تقرير رويترز أي إصدارات iPad أو Mac سيتم تجميعها في فيتنام، ولا نسبة إجمالي إنتاج أبل التي ستتحول إلى خارج الصين، لكن هذه لن تكون أول منتجات أبل يتم تجميعها في فيتنام.

بدأت أبل في إنتاج وحدات AirPods Pro هناك في وقت سابق من هذا العام، حيث استخدمت أبل أيضًا الهند لإنتاج بعض إصدارات أيفون فترة من الوقت، على الرغم من أن ذلك يسبق في الغالب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويساعد الشركة على تلبية لوائح الاستيراد المحلية.

ويذكر أن فوكسكون تخطط لاستثمار 270 مليون دولار في فيتنام لتوسيع قدرتها التصنيعية، حيث يقال إن الشركة التايوانية تنقل أكثر من 30% من خطوط إنتاجها خارج الصين.