Galaxy A32 5G قد يصبح أرخص هاتف 5G من سامسونج

دبي - يزن راشد - تفيد الأنباء بأن شركة سامسونج تطور هاتفًا ذكيًا جديدًا من سلسلة Galaxy A يحمل اسم Galaxy A32 5G، وقد يكون أرخص هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من الشركة حتى الآن.

ويقال: إن الهاتف القادم يأتي برقم الطراز SM-A326، وسيكون جزءًا من تشكيلة سلسلة Galaxy A لعام 2021.

وتزعم المعلومات أن Galaxy A32 5G يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية متموضعة رأسيًا، بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر واسع للغاية.

ويقال: إن الهاتف يعمل ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مثل Galaxy A42 5G، مع شاشة بتصميم Infinity-U، لكن تظل التفاصيل المتعلقة بالمعالج والذاكرة ودقة الشاشة وما إلى ذلك غير معروفة.

وكشف Samsung Galaxy A32 5G render via case maker

-3.5mm jack

-Vertically aligned lenses on LHS

-Physical fingerprint scanner & Volume keys on RHS#GalaxA325G pic.twitter.com/dmZOm4ARGj — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) November 26, 2020 جديد عن المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف الذكي القادم، حيث تعرض صور الحافظة بعض الخصائص الرئيسية لتصميم Galaxy A32 5G.

وعادةً ما يخطط صانعو الحافظات لإنتاج منتجاتهم قبل إطلاق الهاتف، مما يؤدي إلى ظهور تسريبات حول الأجهزة التي لم يتم إصدارها.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، مع نتوء في الشاشة الأمامية، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الأيمن يعمل بمثابة زر للطاقة، وهناك منفذ الصوت التقليدي بقياس 3.5 مم ومنفذ USB Type C ومكبر صوت وميكروفون في الأسفل.

يذكر أن موعد إطلاق هذا الهاتف ما يزال بعيدًا في الوقت الحالي، وهناك دائمًا احتمال أن يكون المنتج النهائي مختلفًا عما رأيناه في التسريبات، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التسريبات التي تسبق الإطلاق الرسمي.

وكانت سامسونج قد أطلقت في الشهر الماضي هاتف Galaxy A42 5G، وهو هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G منخفض التكلفة يتميز بشاشة بقياس 6.6 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل مع معالج Snapdragon 750G وكاميرا رباعية وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وتم طرح الهاتف للبيع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، ويصادف أنه أرخص هاتف من سامسونج مزود بقدرات 5G، لكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لجلب 5G إلى نقاط سعر أقل.