اليكم التكلفة الفعلية لإنتاج ‏”آيفون 12″

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف المختبر الياباني المتخصص في تفكيك الأجهزة”Fomalhaut Techno Solutions” التكلفة الفعلية لإنتاج الهاتفين الجديدين لشركة “أبل” الأميركية، “آيفون 12” وطراز “برو”.

وقال المختبر إن تكلفة إنتاج هاتف “آيفون 12” الذكي لا تتعدى 373 دولارا أميركيا، في حين لا تتجاوز تكلفة إنتاج “آيفون برو” 406 دولارات.

ويباع “آيفون 12” حاليا في الأسواق بسعر يبدأ من 829 دولارا، مقابل 999 دولارا لطراز “برو”.

وفيما يتعلق بالتكاليف الفردية للمكونات، فقد كانت التكلفة العليا لـ”كوالكوم إكس 55 5 جي” التي تبلغ 90 دولارا لكل هاتف، ثم شاشات OLED التي تنتجها شركة سامسونغ الكورية المنافسة، والتي يقدر سعرها بنحو 70 دولارا.

كما تبلغ تكلفة إنتاج المعالج “بيونيك إيه 14” نحو 40 دولارا، في حين تصل تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي (رام) إلى نحو 12.8 دولارا لكل هاتف.

ونشر المختبر رسما يوضح مصدر كل مورد لمكونات الهاتف، حيث تشكل كوريا الجنوبية ما نسبته 26.8 في المئة من جميع المكونات الخاصة بهاتفي أبل الحديثين، ثم تأتي الولايات المتحدة بنسبة 21.9 في المئة، ثم اليابان بنسبة 13.6 في المئة.

يشار إلى أن الشركة الأميركية العملاقة ما تزال تجمّع غالبية هواتفها في الصين، بحسب “سكاي نيوز”.