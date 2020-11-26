Salesforce‏ تسعى للاستحواذ على تطبيق ‏Slack

دبي - يزن راشد - أفادت وكالة رويترز يوم الأربعاء – نقلًا عن مصادر مطلعة – بأن شركة البرمجيات السحابية (سيلز فورس) Salesforce تجري محادثات لشراء تطبيق المراسلة في مكان العمل (سلاك) Slack ، حيث تسعى لتوسيع عروضها الموجهة للشركات.

ويأتي عرض Salesforce في الوقت الذي تكافح فيه Slack للاستفادة بصورة كاملة من التحول إلى العمل عن بُعد إِبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، وذلك في مواجهة المنافسة الشرسة من خدمة (تيمز) Teams التابعة لشركة مايكروسوفت، وغيرها من تطبيقات العمل.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن شركة Salesforce ترى في الاستحواذ المحتمل امتدادًا منطقيًا لعروض مؤسستها. ولا يمكن معرفة السعر الذي عرضته لشراء Slack ، ومع ذلك، فقد قال أحد مصادر الوكالة: إن Salesforce ستدفع نقدًا للصفقة، بدلًا من استخدام أسهمها كعملة.

وأضاف أحد المصادر أنه إذا اختتمت المفاوضات بنجاح، فقد يُعلن عن الصفقة قبل أن تعلن Slack عن أرباحها الفصلية في 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقفزت أسهم Slack بنسبة 24 في المئة إلى 36.58 دولارًا أمريكيًا، مما منح الشركة قيمة سوقية قدرها 21 مليار دولار أمريكي، في حين تراجعت أسهم شركة Salesforce بنسبة 2.7 في المئة، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) بادئ الأمر أن الشركتين قد أجرتا محادثات بشأن الصفقة.

واستفادت Slack من تزايد اعتماد الشركات على أنظمة تقنية المعلومات لإبقاء عمالها على تواصل أثناء الوباء. وبحسب شركة تحليلات التطبيقات (سنسور تاور) Sensor Tower، فقد ثُبِّت تطبيق Slack نحو 12.6 مليون مرة حتى الآن منذ بداية العام الحالي، وذلك بزيادة تقارب 50 في المئة مقارنةً بالمدة ذاتها من عام 2019.

ولكن التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس أجبرت Slack على منح تخفيضات وخصم في الدفع للعديد من عملائها الذين اضطروا إلى إجراء تخفيضات في التكاليف.

وسعيًا لتوفير المال، تحولت بعض الشركات أيضًا إلى خدمة (تيمز) من مايكروسوفت، التي تتوفر ضمن حزمة البرامج المكتبية من مايكروسوفت.

ومع تباطؤ نمو عائدات Slack ، كانت Salesforce تزدهر ماليًا خلال الوباء. وقد رفعت توقعات إيراداتها السنوية في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث أدى الوباء إلى زيادة الطلب على برامج الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي تدعم العمل، والتجارة عن بُعد.

وعززت Salesforce أعمالها السحابية من خلال عمليات الاستحواذ، وقد أنفقت أكثر من 16 مليار دولار العام الماضي مع اشتداد المنافسة مع شركات، مثل: أوراكل الأمريكية، و(إس أي بي) SAP الألمانية.