شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم فيس بوك 6.1 مليون دولار فى كوريا الجنوبية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقًا لـ Yonhap News قررت PIPC أن الشبكة الاجتماعية شاركت المعلومات الشخصية لـ3.3 مليون مستخدم كورى جنوبى من إجمالى 18 مليون مستخدم إلى شركات أخرى دون موافقة من مايو 2012 إلى يونيو 2018.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" قالت هيئة الرقابة إن فيس بوك شارك أسماء الأشخاص وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وخبراتهم فى العمل وبلدهم وحالات علاقاتهم مع شركات أخرى عند تسجيل الدخول.

وأضافت الهيئة أن فيس بوك كان بإمكانها مشاركة هذه المعلومات مع ما يصل إلى 10000 شركة أخرى، ومع ذلك، فإنه لا يمكن تحديد مقدار المعلومات التى تمت مشاركتها بالضبط، لأن فيس بوك على ما يبدو لم يقدم الوثائق ذات الصلة.

كما اتهمت PIPC الشبكة الاجتماعية بتقديم مستندات غير كاملة أو مزورة، ونفى موقع فيس بوك هذا الاتهام، مؤكدا أنه "تعاون مع التحقيق بأكمله".

هذه هى المرة الأولى التى يفرض فيها PIPC غرامة على الشبكة الاجتماعية، لكنها ليست المرة الأولى التى يواجه فيها فيس بوك مشكلة فى البلاد، إذ فرضت لجنة الاتصالات الكورية فى عام 2018 غرامة على الشركة بقيمة 396 مليون وون (نحو 396706 دولارات أمريكيًا) لإبطاء اتصالات المستخدمين في عامى 2016 و2017، وفاز فيس بوك في المعركة القانونية ضد اللجنة، وتم إلغاء الغرامة في النهاية.

وحكمت محكمة سيول الإدارية في ذلك الوقت بأن الغرامة كانت غير قانونية، حيث لم تكن الشركة تنوي إبطاء خدماتها في البلاد.