إنستاجرام تطور ميزة الأسئلة الشائعة للشركات

دبي - يزن راشد - تطور منصة إنستاجرام منتجًا جديدًا يتمثل بالأسئلة الشائعة FAQ، مما يتيح للأشخاص بدء محادثات مع الشركات أو حسابات المبدعين من خلال النقر على سؤال شائع في الدردشة.

وأفاد أولئك الذين لديهم الميزة: أنهم قادرون على إنشاء ما يصل إلى أربعة أسئلة يمكن عرضها بشكل اختياري في بداية محادثة مع مستخدمين آخرين.

وقد تكون هذه الميزة مفيدة للشركات التي غالبًا ما تستجيب لاستفسارات العملاء حول منتجاتها أو خدماتها، أو لصناع المحتوى الذين يتلقون عددًا من الطلبات الواردة من المعجبين أو العلامات التجارية المهتمة بالتعاون.

ويسلط تقديم المنتج الضوء على مدى تداخل منصة مراسلة إنستاجرام مع منصة مراسلة فيسبوك مسنجر، وذلك بعد الإطلاق الأخير لتجربة المراسلة الجديدة عبر إنستاجرام.

وأعلنت فيسبوك في شهر سبتمبر أن مستخدمي إنستاجرام سيكون لديهم خيار الترقية إلى صندوق بريد جديد يوفر عددًا من الميزات المستوحاة من فيسبوك مسنجر – مثل القدرة على تغيير لون الدردشة، والتفاعل مع أي رمز تعبيري، وتعيين الرسائل بحيث تختفي.

وقدمت الترقية أيضًا اتصالًا عبر التطبيقات بين منصات إنستاجرام وفيسبوك مسنجر.

ومع هذه التغييرات، يبدو أن فيسبوك تمهد الطريق نحو جعل تجربة المراسلة عبر إنستاجرام على قدم المساواة مع فيسبوك مسنجر.

وتقدم منصة فيسبوك مسنجر خيارًا مشابهًا للأسئلة الشائعة لمالكي صفحات فيسبوك ضمن قسم الردود التلقائية في إعدادات فيسبوك مسنجر.

ويمكن لمالكي الصفحات أو المسؤولين إعداد سلسلة من الأسئلة المتداولة وإجاباتهم عن هذه الأسئلة، بحيث يمكن تقديمها في بداية المحادثات – تمامًا مثل عروض ميزة إنستاجرام الجديدة هذه.

وتم اكتشاف خيار الأسئلة الشائعة في إنستاجرام في وقت سابق من هذا العام أثناء #Instagram is working on a Frequently Asked Questions feature for Business accounts 👀 pic.twitter.com/pGkUDczMIH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 15, 2020 لكن يبدو أنه مخصص لحسابات الأعمال فقط، وذلك وفقًا للتعليمات البرمجية للتطبيق.

ومع ذلك، تشير التقارير ولقطات الشاشة الجديدة – من مستخدم لإنستاجرام لديه إمكانية الوصول إلى الميزة – إلى أن الأسئلة الشائعة ستكون متاحة لحسابات صنّاع المحتوى، بالإضافة إلى الشركات.

ويمكن أن يكون خيار الأسئلة الشائعة إما قيد الاختبار المبكر أو أن إنستاجرام بدأت بطرحه على نطاق أوسع دون إعلان، حيث رفضت المنصة تقديم تفاصيل حول المنتج.