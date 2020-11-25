تكنولوجيا: أفضل عروض الجمعة البيضاء على أمازون السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلق متجر أمازون عروض وتخفيضات استثنائية بمناسبة الجمعة البيضاء على جميع المنتجات بما في ذلك أجهزة الألعاب والجوالات والحواسب. وتستمر هذه الخصومات والتي تصل إلى 70% في الفترة من 24 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. إليكم أفضل عروض الجمعة البيضاء من أمازون: ماوس لاسلكي باسيليك اكس هايبرسبيد للالعاب من Razer السعر: 177 ريال سعودي المواصفات: أسرع بنسبة 25% من الماوس اللاسلكي المنافس: تقنية Razer HyperSpeed اللاسلكية الجديدة كليًا تجمع بين الحد الأقصى من الاستجابة المنخفضة وتقليل التداخل من أجل حرية لاسلكية حقيقية.

اتصال ثنائي الوضع: يدعم البلوتوث لاستهلاك الطاقة بكفاءة وهايبر سبيد اللاسلكي للعب بدون تأخير.

6 أزرار قابلة للبرمجة: تسمح بإعادة تكوين وتعيين وظائف ماكرو معقدة من خلال Razer Synapse 3.

عمر البطارية يصل إلى 450 ساعة: تدوم 450 ساعة على بلوتوث، 285 ساعة على تقنية هايبر سبيد اللاسلكية.

مفاتيح ميكانيكية متينة: تدعم ما يصل إلى 50 مليون نقرة، مدعومة بضمان لمدة عامين. للحصول على الماوس أنقر هنا سماعات راس للالعاب THX 7.1 مع ميزة الصوت المحيطي من Razer السعر: 247.22 ريال سعودي المواصفات: كفاءة صوت محيطي تي اتش اكس 7.1: يوفر الواقعية الصوتية الرائدة للاندماج داخل اللعبة من خلال توفير معلومات صوتية مكانية دقيقة تتجاوز إشارات الصوت المحيطي 7.1 المعيارية.

صوت مخصص لتجربة لعب غامرة: متناسبة مع مشغلات 50 ملم بتوليف مخصص.

راحة تدوم طوال اليوم: تصميم بيضاوي مع وسائد غنية بجل تبريد وشقوق للنظارات تمنع من الحرارة الزائدة وتراكم الضغط.

ميكروفون قابل للسحب بخاصية إلغاء الضوضاء: ميكروفون قلبي متطور مع خاصية إلغاء الضوضاء لتقليل الضوضاء المحيطية في الخلفية وللحصول على اتصال بصوت واضح للغاية، خواص التحكم في الصوت أثناء المكالمة: عجلة انالوج مدمجة للتحكم في الصوت ومفتاح لكتم صوت الميكروفون. التوافق: محول رقمي تناظري لتحسين الصوت يتصل عبر وصلة USB نظام تي اتش اكس سباتيال اوديو متوفر على نظام ويندوز 10 64 بت فقط. للحصول على السماعات أنقر هنا. كرسي العاب ارمور اس من كوجر السعر: 1049 ريال سعودي المواصفات: العمق: 53 سم

ارتفاع: 142 سم

العرض: 53 سم

المادة: جلد اصطناعي للحصول على الكرسي أنقر هنا إصدار Titanium Blue من ذراع تحكم PS4 من سوي السعر: 229 ريال سعودي المواصفات: تصميم مريح: تمتع بتصميم أنيق ومريح للغاية مع أزرار عالية الاستجابة.

زر المشاركة: استخدم زر المشاركة لتحميل مقاطع الفيديو والصور الخاصة باللعبة على الشبكات الاجتماعية، أو لبث اللعب المباشر لـ Twitch و YouTube و Dailymotion أو تحرير مقاطع فيديو اللعب المسجلة ومشاركتها على Facebook و Twitter.

لوحة اللمس: التوجيه والإيماءات والرسم باستخدام لوحة اللمس سريعة الاستجابة المعاد تصميمها الآن حتى تتمكن من رؤية لون شريط الإضاءة من الأعلى أثناء اللعب.

شريط الإضاءة: يمكن لشريط الإضاءة المدمج أن ينبعث منه ألوان مختلفة لتخصيص تجربتك وإضافة بُعد جديد للألعاب، كما أنه يساعد PlayStationCamera على تتبع موضع وحدة التحكم الخاصة بك مما يتيح لك إمكانية التفاعل مع ألعابك، كما أنه يساعد PlayStationCamera على تتبع موضع وحدة التحكم الخاصة بك مما يتيح لك التفاعل مع محيطك الافتراضي أثناء استخدام PlayStationVR.

مكبر صوت مدمج ومقبس سماعة رأس استريو: استمتع بتأثيرات صوتية إضافية مباشرة من وحدة التحكم والدردشة مع الأصدقاء عبر الإنترنت عبر سماعة رأس، مثل سماعة الستيريو المضمنة في نظام PS4.

اشعر بالتفاعل العميق مع الحركة حيث ترتجف وحدة التحكم وتهتز بين يديك بفضل محركات الاهتزاز البديهية. للحصول على ذراع التحكم أنقر هنا لوحة مفاتيح ميكانيكية K68 من كروسير جيمنج K68 بإضاءة ليد خلفية مقاومة للغبار والانسكاب السعر: 359 ريال سعودي المواصفات: 100% مفاتيح شيري ام اكس ريد: يوفر الاتصال الذهبي لمفاتيح الألعاب الميكانيكية شيري ام اكس ميزة تنافسية مطلقة.

مقاومة للغبار والسوائل: تساعد في الحماية من الحوادث حتى لا تتوقف لعبتك.

100% تدعم خاصية الاستجابة لضربات مفاتيح متعددة مع تمرير كامل للمفتاح: بغض النظر عن مدى سرعة حركتك داخل اللعبة، يتم تسجيل كل ضغطة مفتاح بشكل صحيح.

قابلة للبرمجة بالكامل مع سي يو اي: محرك كورسير يوتيليتي انجين (سي يو اي) البديهي والقوي يتيح البرمجة لشاملة المتطورة وتأثيرات الإضاءة الديناميكية.

وضع قفل مفتاح ويندوز: حافظ على تركيزك ومنع الضغط غير المقصود على مفتاح ويندوز ومفتاح القائمة. للحصول على لوحة المفاتيح أنقر هنا. اعلان







كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أفضل عروض الجمعة البيضاء على أمازون السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.