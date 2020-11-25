Snapchat تُطلق منصة Spotlight رسميًا للتنافس مع TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي -

بعد نجاح TikTok، لم يكن من المفاجئ حقًا معرفة أن العديد من الشركات الأخرى كانت تتطلع إلى محاكاة هذا النجاح مع منصات خاصة بها، خاصة في ظل إحتمال حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية مما يترك فراغًا ستكون الشركات الأخرى حريصة على ملئه.

هذا هو السبب الذي جعلنا غير متفاجئون كثيرًا عندما علمنا أن Snapchat قررت الدخول إلى الساحة مع المنصة الخاصة بها والتي أطلقت عليها إسم Spotlight. مفهوم Spotlight مشابه للمفهوم الذي تبنته منصة TikTok، فهي أيضًا عبارة عن منصة حيث يمكن للمستخدمين رفع مقاطع الفيديو المضحكة والممتعة الخاصة بهم والتي قد لا تكون جزءًا من عمليات الرفع العادية، وهذا ما يبدو وكأنك تملك TikTok في تطبيق Snapchat نفسه.

في حين أن Snapchat ليست أول من أطلق بديل خاص بها لمنصة TikTok، فإن الشركة تأمل في جذب المبدعين والمؤثرين من خلال الإعلان عن صندوق للدعم بقيمة مليون دولار سيتم تقسيمه على أكثر المؤثرين شهرة على التطبيق يوميًا إلى غاية نهاية العام 2020، مما يعني أنك إذا أسرعت وإبتكرت بعض المحتوى الممتع والسريع الإنتشار، فقد يمنحك ذلك فرصة الحصول على قطعة كبيرة من فطيرة المليون دولار أمريكي.

كما قلنا، Snapchat ليست أول من تقوم بذلك، فقد رأينا إنستاجرام تُطلق منصتها الخاصة المنافسة لـ TikTok والتي أطلقت عليها إسم Reels، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت منصة Spotlight مغرية بما يكفي لجذب المؤثرين بعيدًا عن TikTok. كما تعلمون على الأرجح، لا يزال تطبيق TikTok قابلاً للإستخدام كثيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تأخير تطبيق الحظر على التطبيق. لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط للمضي قدمًا وحظر التطبيق تمامًا لأن إدارة جديدة ستصل إلى السلطة في العام 2021، لذلك في الوقت الراهن، البحث عن بدائل قد لا يضر المؤثرين.