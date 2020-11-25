تكنولوجيا: Redmi تستعد للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية في حدث يعقد غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Redmi إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية في السوق الصيني.

ينطلق حدث Redmi غداً من الصين لإطلاق سلسلة Redmi Note 9 في السوق الصيني، وأيضاً الكشف عن إصدار جديد من الساعات الذكية، حيث أكد Lu Weibing موعد الحدث اليوم في إعلان تشويقي نشر على Weibo.

من جانب أخر لم يكشف الإعلان التشويقي لساعة Redmi الذكية عن أي تفاصيل حول مواصفات الساعة الذكية، إلا أن الصورة التي تظهر في الإعلان التشويقي تكشف عن تصميم مستطيل لوجه الساعة الذكية وأيضاً تلمح الصورة إلى تصميم خفيف.

أيضاً لم توضح Redmi العنوان الذي تنطلق به الساعة الذكية غداً، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن ساعة Mi Watch Lite التي ظهرت في تسريبات مؤخراً تنطلق تحت علامة Redmi التجارية.

ولقد رصدت ساعة Mi Watch Lite الذكية في FCC الشهر الماضي، حيث تتميز الساعة بحجم شاشة 1.41 إنش، مع دعم السطوع التلقائي، ومقاومة الماء حتى 50 متر، كما تدعم متابعة نشاط المستخدم في مجموعة من الأنماط الرياضية المختلفة.

كما تتميز الساعة بنظام GPS مدمج، وتدعم رصد معدل صربات القلب على مدار اليوم، كما تضم بطارية بقدرة 230 mAh، لذا نترقب إنطلاق ساعة Redmi في الحدث الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





