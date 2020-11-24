أول شاشة شفافة من باناسونيك..”يمكن رؤية ما وراءها”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة الصناعات الإلكترونية اليابانية ”باناسونيك“ عن شاشتها الذكية الجديدة ،لأول مرة في معرض ”CIIE 2019“.

وأطلقت باناسونيك شاشتها الجديدة التي تعتبر أول شاشة OLED شفافة، حيث يمكن رؤية ما وراءها.

وتخطط الشركة لإصدارها عالميا، بدءا من أسواق اليابان وآسيا، بما في ذلك تايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا، في بداية ديسمبر 2020.

وستتوفر شاشة OLED الشفافة من باناسونيك في طرازين ”TP-55ZT110″مع وحدة التعتيم و“TP-55ZT100“ دون وحدة التعتيم.

يتميز كلا الطرازين بلوحة OLED شفافة قياس 55 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16 ودقة 1920 × 1080 بكسل، ويأتي وزنها 1.75 كغم فقط. كما توفر لوحة شاشة OLED الشفافة شفافية عالية وتقدم صورا زاهية ودرجة تباين عالية الجودة دون استخدام الإضاءة الخلفية.

وبمساعدة وحدة التعتيم، يمكن تقليل شفافية التلفزيون، ما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة، ويمكن زيادة التباين بمساعدة وحدة التعتيم، التي ستساعد في إظهار جودة وألوان صورة أفضل، بلغة سهلة يمكن استخدام طراز “ TP-55ZT110″ كشاشة عادية وشاشة شفافة.

وتسمح المواصفات المعيارية العالية المرونة، بسهولة تثبيت شاشات العرض في أماكن مختلفة، بما في ذلك المنازل والمجمعات التجارية وإعلانات النقل والمرافق العامة.