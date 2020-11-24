تكنولوجيا: Night City مذهلة مع تشغيل RTX! تتميز مقابلة إنفيديا مع مطور “Cyberpunk 2077” بلقطات لم تشاهد من قبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت NVIDIA فيديو مقابلة جديدة مع بعض الطاقم في CD PROJEKT RED ، الذين يعملون على إعادة الحياة إلى Night City ، كاملة مع مونتاج لعبة جديد تمامًا. حصلة Cyberpunk 2077 أيضًا على تكوينات النظام الموصى بها المحدثة والتي تسمي GeForce RTX 3070 GPU الموصى به رسميًا لتتبع الأشعة.

جولة افتراضية في المدينة الليلية

يتميز الفيديو باللعب مع تتبع الأشعة و NVIDIA DLSS ، ويتعمق في استخدام هذه التقنيات لجعل البيئة أكثر غامرة. من الأمور ذات الأهمية الخاصة الاختلاف الذي يحدثه تتبع الأشعة في دورة النهار / الليل في اللعبة. يُعد الفيديو بمثابة لقطة بارزة مذهلة لـ “يوم في الحياة” داخل Night City من خلال عرض العديد من مشاهد اللعبة التي لم يتم الكشف عنها سابقًا.

مع RTX ON ، تتحول Night City. يتم إلقاء الانعكاسات الرائعة بالأشعة على كل سطح ممكن ؛ الظلال المحسنة بشكل كبير تنعم بشكل طبيعي؛ المحلات التجارية والشوارع والمباني مضاءة بشكل واقعي بإضاءة منتشرة ؛ وبشكل عام العالم أكثر غمورة وتفصيلاً.

GeForce RTX 3070 لـ Cyberpunk 2077– تم تحديث المواصفات القياسية

قامة CD PROJEKT RED أيضًا بتحديث تكوينات النظام الموصى بها لـ Cyberpunk 2077 لتشمل وحدات معالجة الرسومات الموصى بها لتجربة Night City بكل مجدها مع RTX ON. إن GeForce RTX 3070 هوالموصى به رسميًا لتتبع الأشعة.

RTX قيد التشغيل! اجعل المدينة الليلية تنبض بالحياة

سيتم إطلاق Cyberpunk 2077 ، اللعبة المنتظرة لهذا العام ، في 10 ديسمبر. على جهاز كمبيوتر GeForce RTX، تم تحسين هذه اللعبة المذهلة من خلال انعكاسات تتبع الأشعة، والإضاءة المنتشرة ، والمحيط والظلال ، بالإضافة إلى NVIDIA DLSS ، مما يوفر أفضل تجربة ممكنة لـ Cyberpunk 2077.

لا تستطيع NVIDIA وجيشنا من GeForce Gamers الانتظار لزيارة Night City!

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