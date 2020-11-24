تكنولوجيا: معالجات إنتل Tiger Lake تتفوق على إصدارات AMD في آداء البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت نتائج إختبارات آداء الجيل 11 من معالجات إنتل Tiger Lake على تفوق المعالجات عن إصدارات AMD في إستهلاك البطارية.

تتنافس كلاً من إنتل وAMD بقوة للسيطرة على حصة أكبر في سوق أجهزة الحاسب، ولقد تراجعت إنتل بعد تحول ابل لمعالجات Apple Silicon M1 التي جاءت بمعايير أعلى، وتحاول عملاق تصنيع المعالجات جذب الأضواء من جديد عبر منافسة AMD في آداء البطارية.

ولقد أكدت الإختبارات التي أجرتها شركة إنتل على أن الجيل 11 من معالجات Tiger Lake يقدم مستوى أعلى عند منافسة معالجات AMD في الآداء العام للبطارية.

أيضاً كشفت الإختبارات عن أن معالجات إنتل أقل إستهلاكاً للطاقة في صندوق أجهزة الحاسب المكتبي، مع إدارة أكثر كفاءة للحرارة، ولقد أكدت إنتل في حملة Tiger Lake التسويقية على قدرة المعالجات على دفع آداء البطارية في أجهزة الحاسب المحمول للوصول إلى معايير Evo.

ولقد تم مقارنة آداء البطارية في الأجهزة المميزة بالجيل 11 من معالجات إنتل Tiger Lake مع الأجهزة المميزة بمعالجات Ryzen 4000 من AMD، حيث إستهدفت الإختبارات قياس كفاءة المعالجات في الإستفادة من آداء البطارية لأقصى حد.

أيضاً رغم تسجيل معالجات AMD نتائج أعلى في عمر البطارية، إلا أن معالجات إنتل إستطاعت أن تقدم آداء أفضل في البيانات الفعلية والآداء العام للبطارية، كما أن إختبارات معالجات AMD كشفت عن تأخر الإستجابة لفترة تصل إلى 10 ثوان تقريباً.

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