أوبو تكشف عن خطتها لهاتفها ذي الشاشة القابلة للتمدد

دبي - يزن راشد - عقدت شركة (أوبو) Oppo يوم الثلاثاء الماضي حدثها السنوي Oppo Inno Day بنسخته الثانية، وهو الحدث الذي تكشف فيه الشركة الصينية عن منتجات بشكل تصوري، وقد تُطلَق لاحقًا بوصفها منتجات متاحة لعامة المستهلكين.

وركزت أوبو خلال حدث Oppo Inno Day 2020 على الكشف عن هاتف ذكي مع شاشة قابلة للتمدد، بالإضافة إلى نظارات جديدة تدعم تقنية الواقع المعزز.

ويستخدم هاتف Oppo X 2021 بشكله النظامي شاشة مستطيلة الشكل من نوع OLED بقياس 6.7 بوصات، ولكن بعد التمدد يصبح شكلها مربعًا وشبيهًا بالحواسيب اللوحية، وذلك بقياس 7.4 بوصات.

والآن كشفت الشركة الصينية أنها لا تخطط في الوقت الحالي لإنتاج الهاتف لإطلاقه تجاريًا. إذ قالت أوبو لموقع Android Authority: “لا وجود لخطة لتسويقه على المدى القصير، مع أنه بمنزلة دليل على تحول تصاميم المنتجات وتطورها في المستقبل. ويتطلب التسويق البحث في السوق ومبررات تجارية، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت”.

ويُعتقد أن شركة أوبو تنتظر تطوير شاشات أكثر متانة ومرونة. ويستخدم هاتف Oppo X 2021 حاليًا شاشة بلاستيكية، وذلك على غرار المجموعة الحالية من الأجهزة القابلة للطي. ومع ذلك، فهو يحتوي “غطاءً صلبًا” لتحسين المتانة.

ويستخدم الهاتف التصوري من أوبو شاشة من إنتاج شركة BOE الصينية. ولا تعد هذه الشركة الوحيدة في العمل على شاشة قابلة للف، إذ تعمل شركة (إل جي) الكورية على تقنية مماثلة، إذ تعتزم الشركة الإعلان عن مشروع B Project في شهر آذار/ مارس المقبل، وهو هاتف مع شاشة قابلة للف.

وتقول أوبو: إنها طورت مجموعة الحركة الخاصة بالهاتف، والصفيحة البنيوية، والرقاقة الحامية للشاشة لضمان متانة الجهاز.

يُذكر أن أوبو ليست الأولى في الكشف عن هاتف ذي شاشة قابلة للتمدد، إذ أعلنت شركة (تي سي إل) TCL العام الماضي عن نموذج أولي مشابه، ومع ذلك فإن هاتف TCL لم يكن يعمل، إذ إن الشاشة كانت عبارة عن ورقة. أما أوبو فهي من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وقد أطلقت من قبلُ هواتف ذكية مع تصاميم ذات محركات، مثل: هاتف (أوبو فايند إكس) Oppo Find X.