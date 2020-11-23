Honda ترغب في أن تكون أول شركة تقوم بالإنتاج الضخم للمستوى الثالث من السيارات الذاتية القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي - السيارات الذاتية القيادة هي شيء يمكننا أن نتطلع إليه في المستقبل، ولكن في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فهناك بالفعل مستويات مختلفة من الإستقلالية. في الوقت الحالي، الكثير من السيارات الذاتية القيادة التي يتم تطويرها اليوم وتوجد في الشوارع، مثل تلك التي تصنعها شركة Tesla، تستخدم المستوى الثاني من تكنولوجيا القيادة الذاتية.

يمكن لهذه السيارات القيادة بمفردها، ولكنها لا تزال بحاجة إلى إنسان خلف المقود. يمكنهم التوجيه والفرملة والتحكم في السرعة بأنفسهم أيضًا. ومع ذلك، فإن المستوى الثالث هو المكان الذي تُصبح فيه تكنولوجيا القيادة الذاتية مثيرة للإهتمام وهو مستوى تهدف جميع الشركات للوصول إليه، بما في ذلك شركة Honda التي تأمل أن تكون أول من يجلب المستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى مرحلة الإنتاج الضخم.

تهدف الشركة إلى إنتاج كميات كبيرة من سيارة ذاتية القيادة تستخدم المستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول نهاية شهر مارس من العام 2021، والسيارة المعنية هنا هي Honda Legend، والتي ستأتي مزودة بنظام يُدعى Traffic Jam Pilot. منحت الحكومة اليابانية بالفعل موافقتها لنظام Traffic Jam Pilot من Honda، مما يعني أن الشركة على بعد خطوة واحدة من جلب السيارات الذاتية القيادة ذات المستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة إلى الطرقات.

لاحظ أن هذه السيارة ستكون متاحة فقط في اليابان لأن الدول لديها قواعد وقوانين مختلفة فيما يتعلق بالسيارات الذاتية القيادة، ولكن إذا تمكنت شركة Honda من إثبات أن سيارتها الذاتية القيادة ذات المستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية آمنة للإستخدام على الطرقات العامة، فقد يُسهل ذلك على الحكومات الأخرى منحها موافقتها أيضًا.