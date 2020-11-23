شاهد النسخة المُزودة بالمعالج Apple M1 من MacBook Pro 13 تواجه نسخة Intel في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

أدلت شركة آبل ببعض الوعود الكبيرة عندما أعلنت عن المعالج Apple M1 الجديد. على الرغم من كونها ” مثيرة للإعجاب “، إلا أن العديد من ردود الفعل الأولية أشارت إلى أن هذه الإدعاءات كانت غامضة إلى حد ما لآن آبل لم تقم بالغوص في التفاصيل وعرضت الرسوم البيانية والمخططات التي لم يكن لها أي سياق في الواقع، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان المعالج Apple M1 الجديد يرقى لمستوى تلك الإدعاءات التي أدلت بها آبل.

لقد رأينا المعالج Apple M1 الجديد يُبصم على أداء جيد للغاية في إختبارات الأداء، ولكن في حال ما زلت تشك في صحة ذلك، فإن القائمين على موقع MacRumors قرروا إنشاء مقطع فيديو جديد يعرض السرعة والأداء الذي يمكن أن تحصل عليه من المعالج Apple M1 الجديد. تم في هذا الفيديو وضع نسخة 13 إنش من MacBook Pro المُزودة بالمعالج Apple M1 في مواجهة النسخة المُزودة بمعالج Intel من نفس الحاسوب.

على سبيل المثال، سرعة نقل البيانات في المعالج Apple M1 كانت أعلى بكثير مقارنة مع معالج Intel، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون مهمًا للمستخدمين المحترفين الذين يقومون بتحرير الصور أو الفيديوهات الضخمة. ثم هناك أيضًا الأداء، ففي هذا الإختبار نجح المعالج Apple M1 في فتح 50 تطبيقًا دون أي مشكلة، بينما كافح معالج Intel في القيام بذلك بحيث كان يُعاني من التلعثم بشكل واضح.

يبدو أيضًا أن تطبيقات مثل Final Cut Pro تُفتح على الفور على المعالج Apple M1، حيث إستغرق معالج Intel وقتًا أطول قليلاً. إستغرق إستخراج فيديو بدقة 4K أيضًا حوالي خمسة دقائق على النسخة المُزودة بالمعالج Apple M1 من MacBook Pro 13، بينما إستغرقت النسخة المُزودة بمعالج Intel من نفس الحاسوب المحمول دقيقتين إضافيتين. بشكل عام، يبدو أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنها أن تجعلك تقع في حب المعالج Apple M1، ولكن فقط الوقت والإستخدام في العالم الواقعي سيحددان ما إذا كانت آبل تسير بالفعل في الإتجاه الصحيح.