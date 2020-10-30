Spotify تضم الآن 320 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتتوقع إستقطاب مزيدًا من المستخدمين في الربع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Spotify بالكشف عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام وكان أداء الشركة أفضل من المتوقع. تضم منصة بث الأغاني الآن ما يصل إلى 320 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يُعد نموًا بنسبة 7 في المئة عن 299 مليون مستخدم نشط شهريًا الذي بلغت عنه الشركة السويدية في نهاية الربع الثاني، ونموًا قدره 29 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019.

يبلغ عدد المشتركين في الخطط المدفوعة لخدمة Spotify الآن حوالي 144 مليون مستخدم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المئة مقارنة مع الربع الماضي، وزيادة بنسبة 27 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

لا تزال هذه الأرقام تضع Spotify في أعلى قائمة الخدمات الموسيقية الأكثر شعبية في العالم، فهي لا تزال متقدمة على الخدمات الأخرى مثل Apple Music التي قيل أنها تضم 60 مليون مستخدم نشط في شهر يوليو من العام الماضي. وعلى أساس كل منطقة، فقد كانت أوروبا تأوي 34 في المئة من إجمالي المستخدمين النشطين خلال الربع الثالث من هذا العام، وتليها أمريكا الشمالية بنسبة 25 في المئة، وأمريكا اللاتينية بنسبة 22 في المئة، وبينما ساهم بقية العالم بنسبة 19 في المئة.

فيما يخص المستقبل، تتوقع Spotify أن تصل لنحو 340 إلى 345 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولنحو 150 إلى 154 مليون مشترك في خططها المدفوعة بحلول نهاية العام 2020. خدمة Spotify متاحة الآن في أكثر من 92 سوقًا حول العالم وتضم 60 مليون أغنية.