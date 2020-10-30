شحنات هواتف Xperia تشهد إستقرارًا، ولكن قسم المستشعرات يشهد بعض التراجع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony اليوم بنشر تقريرها المالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر وهناك بعض الأخبار السارة من قسم الهواتف الذكية، وهذه الأخبار السارة تتمثل في شحن 600 آلف وحدة من هواتف Xperia، وهو نفس الرقم الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي.

قد لا يبدو هذا خبرًا رائعًا، ولكن شحنات Xperia كانت في إنخفاض متواصل ووصلت إلى أدنى مستوى لها في بداية هذا العام عندما تم شحن 400 آلف وحدة فقط. لذا، فإن الأرقام الأخيرة جيدة. أيضًا، كان الربع الأخير تاريخيًا لأنه شهد أقوى أداء لقسم الهواتف الذكية في شركة Sony، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الأرقام سترتفع.

في الواقع، لا يوجد ” قسم الهواتف الذكية ” بهذا التحديد الدقيق، فقد تم دمجه في قسم Electronics Products & Solutions، والذي سجل إيرادات أعلى ودخل تشغيلي أكبر في هذا الربع. تتوقع شركة Sony أن تظل مبيعات العام بأكمله على حالها، ولكن مع دخل تشغيلي أعلى قليلاً.

ساعد إرتفاع مبيعات التلفزيونات، في تسجيل مبيعات أعلى على مستوى التلفزيونات الراقية. تمكن هذا القسم أيضًا من تقليل تكاليف التشغيل، وهي النقطة الأساسية في عملية الدمج.

من السهل رصد آثار جائحة COVID-19 في التقرير المالي. شهد قسم خدمات الألعاب والشبكات في شركة Sony مبيعات وأرباح أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. شهدت مبيعات Playstation 4 إنخفاضًا ملحوظًا بسبب حقيقة إقتراب موعد إطلاق جهاز Playstation 5. ومع ذلك، فإن الشركة تسعى جاهدة لتلبية الطلب المرتفع على الجهاز الجديد، لذلك لا داعي للقلق. تزداد مبيعات الألعاب والإشتراكات في خدمة Playstation Plus.

وفي الوقت نفسه، شهد قسم Sony Pictures إنخفاضًا ملحوظًا على مستوى الأداء، وهذا كان متوقعًا بسبب حقيقة أن هناك عدد قليل من دور السينما المفتوحة وعدم إقبال المستهلكين عليها بسبب جائحة كورونا. حتى البرامج التلفزيونية لشركة Sony تأثرت بالجائحة بحيث تم إيقاف إنتاج العديد من البرامج. التنبؤات للعام بأكمله تقول أن مبيعات الترفيه المنزلي وترخيص التلفزيون سترتفع، ولكن تأخر إطلاق العروض في دور السينما سيؤثر سلبًا على المحصلة النهائية.

جلب قسم الموسيقى في شركة Sony المزيد من الأموال في هذا الربع بفضل تزايد مبيعات الوسائط الفعلية مثل أقراص DVD وتزايد شعبية خدمات بث الأغاني. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في النمو.

واجه قسم Imaging & Sensing Solutions، والذي يُعد في الغالب أحد أقوى الأقسام في شركة Sony، بعض المطبات. لقد أعلنت الشركة اليابانية عن إنخفاض مبيعات هذا القسم وأنه كان عليها التخلص من بعض مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية التي كانت موجودة في مستودعاتها، كما أن تكاليف البحث والتطوير لهذا القسم آخذة في الإرتفاع.

تشير التوقعات إلى أن مبيعات مستشعرات الهواتف الذكية ستكون أقل في العام 2020 بأكمله، وحتى المبيعات المرتفعة المتوقعة لمستشعرات الكاميرات الرقمية لا يمكن أن تعوض ذلك، وبالتالي فإن الدخل التشغيلي لهذا العام سيكون أقل بكثير.

تُظهر النتائج الموحدة لهذا الربع إيرادات أقل قليلاً، ولكن الدخل التشغيلي شهد نموًا بنسبة 14 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تمكنت شركة Sony أيضًا من خفض معدل الضريبة الفعلي، مما ساعد أيضًا في زيادة الأرقام. سيكون التقرير ربع السنوي القادم أكثر إثارة للإهتمام. وكما ذكرنا، ترتفع مبيعات Xperia عادة في هذا الربع وستُطلق الشركة كلاً من Playstation 5 والعديد من الألعاب الخاصة بها. بشكل عام، يجب أن يكون الربع القادم دليلاً أوليا على أداء Sony في العام 2021 بأكمله.