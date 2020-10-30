شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن iPhone 13.. من السعر للتصميم والكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور أسابيع قليلة على طرح هواتف iPhone 12، لكن ظهرت تسريبات وشائعات جديدة بشأن iPhone 13 لعام 2021، وفما يلى ما يمكن أن نتوقعه من مجموعة الهواتف الذكية التالية من أبل:

موعد طرح iPhone 13 :

عادةً ما تعقد أبل حدث أيفون كل عام فى أوائل سبتمبر، لذلك يمكننا أن نتوقع الإعلان عن iPhone 13 فى ذلك الوقت تقريبًا، ومع ذلك، نظرًا لأن عام 2020 كان عامًا صعبًا بشكل خاص للجميع، فقد تم تأجيل حدث الكشف عن هواتف أيفون حتى 13 أكتوبر، ولا يمكن استبعاد التأخير فى عام 2021 أيضًا، على الرغم من عدم وجود معلومات حاليًا تشير إلى احتمال حدوث ذلك.

سعر iPhone 13

تريد شركة أبل زيادة إنتاج هواتف أيفون فى الهند ونقل حوالى 20٪ من إنتاجها هواتفها خارج الصين، لكن من غير المعروف بعد ما إذا كان هذا سيؤثر على سعر أجهزة أيفون المستقبلية، فاعتبارًا من الآن، لا يوجد ما يشير إلى حدوث أى تغيير فى أسعار أجهزة iPhone القادمة.

قد تكلف سلسلة iPhone 13 ما يقرب من سلسلة iPhone 12 ، والتى يتم تسعيرها على النحو التالي:

iPhone 12 mini : 699 دولارًا

iPhone 12 : 799 دولارًا

iPhone 12 Pro : 999 دولارًا

iPhone 12 Pro Max : 1099 دولارًا

تصميم iPhone 13

فى عام 2020، أدخلت أبل تغييرًا فى تصميم هواتف أيفون الخاصة بها من خلال تصميم سلسلة iPhone 12 ذات الحواف المسطحة بدلاً من الحواف المنحنية، وهو التصميم الشبيه بهواتف أبل السابقة المشهورة iPhone 5 ، ويتماشى مع تصميم جهاز iPad Pro أيضا، كما تم تصغير حجم الشق "النوتش" بهواتف iPhone 12 ، مما كان عليه في هواتف أيفون السابقة.

بالنسبة لسلسلة iPhone 13 ، يمكن توقع "نوتش" أصغر، ولكن سيكون موجودا، مع تصميمًا مسطحًا مشابهًا جدًا لهواتف iPhone 12.

شاشة iPhone 13

من المحتمل أن تستخدم سلسلة iPhone 13 شاشات OLED، بدلاً من شاشات LCD، وهناك أيضًا توقعات بأن يكون لشاشات iPhone 13 معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، والذى لم يكن موجودًا فى سلسلة iPhone 12 بسبب مخاوف تتعلق بعمر البطارية.

بالنسبة لأحجام الشاشة، يمكننا أن نتوقع أن تشتمل سلسلة iPhone 13 على هواتف بأحجام قريبة من سلسلة iPhone 12 ، إن لم تكن أكبر قليلاً:

iPhone 12 mini - شاشة بحجم 5.4 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل (476 نقطة فى البوصة)

iPhone 12 - شاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة 1170 × 2532 بكسل (460 بكسل لكل بوصة)

iPhone 12 Pro - شاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة 1170 × 2532 بكسل (460 نقطة فى البوصة)

iPhone 12 Pro Max - شاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة 1284 × 2778 بكسل (458 نقطة فى البوصة)

مزايا وبرامج iPhone 13

من المؤكد تقريبًا أن iPhone 13 سيحصل على دعم 5G، أما داخليًا فمن المحتمل أن يتم تشغيل سلسلة iPhone 13 بواسطة شريحة أبل A15 التى لم يتم الإعلان عنها بعد، أما للشحن سوف تدعم الهواتف الجديدة الشحن اللاسلكى عبر MagSafe ، ربما مع الشحن السلكى Lightning (أو USB Type-C).

بالنسبة لباقى المزايا، فإن مقبس سماعة الرأس بالتأكيد لن يعود، وقد نرى حتى إزالة منفذ الشحن لصالح MagSafe للشحن اللاسلكى فقط.

فيما يتعلق بنظام الشتغيل، فسيعمل iPhone 13 بنظام iOS 15 ، والذى من المحتمل أن يتم إصداره فى سبتمبر، كما كان الحال مع العديد من إصدارات iOS السابقة، ولم يتم الكشغ بعد عن ميزات الجديدة التى سيوفرها iOS 15 لجهاز iPhone 13.

كاميرا iPhone 13

لن تتغير وحدة الكاميرا فى iPhone 13 بشكل جذرى عن الوحدة التى تظهر على iPhone 12 و iPhone 11، أما بالنسبة للكاميرات التى ستكون داخل الوحدة فلم يتم الكشف عنها بعد، على الرغم من وجود من المحتمل أن تعود كاميرا التكبير والكاميرا ذات الزاوية العريضة إلى جانب الكاميرا الرئيسية، من الناحية الواقعية، يمكننا توقع تحسينات طفيفة على الكاميرا وليس أكثر من ذلك.