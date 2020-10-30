صورة مرعبة لثوران بركان على كوكب الزهرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

نشرت وكالة ناسا صورة تكشف أن الانفجارات البركانية على كوكب الزهرة، يمكن أن تكون أكثر دراماتيكية منها على الارض، وأنشئت الصورة بواسطة بيتر روبن، وعُرضت كصورة فلكية لليوم من ناسا.

بركان

وأوضحت ناسا: “أُعلن عن أدلة على وجود براكين نشطة حاليا على كوكب الزهرة في وقت سابق من هذا العام، مع الدفء غير المبرر للمناطق التي يعتقد أنها تحتوي فقط على البراكين القديمة. وعلى الرغم من التقاط صور كبيرة لكوكب الزهرة بالرادار، فإن سحب حمض الكبريتيك السميكة تمنع التقاط آفاق الضوء البصرية”.

Advertisements

وفي الصورة، يمكن رؤية عمود هائل قادم من بركان ثائر، بينما تغطي حقول الحمم البركانية الشاسعة سطح الكوكب.

وتبلغ درجة حرارة سطح الزهرة نحو 465 درجة مئوية – وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص.

وأضافت ناسا: “يمكن أن تلعب البراكين دورا مهما في دورة حياة كوكب الزهرة، لأنها يمكن أن تدفع الأطعمة الكيميائية إلى الغلاف الجوي العلوي الأكثر برودة حيث قد تطفو الميكروبات الجائعة.”