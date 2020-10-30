iPhone 13 قد يصل مع 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - الذاكرة التخزينية في iPhone تبلغ كحد أقصى 512GB ولا توجد طريقة لتوسيعها لأن هواتف الآيفون لا تدعم توسيع الذاكرة التخزينية عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD كما تفعل بعض هواتف الأندرويد. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يشعرون أن 512GB لا تزال غير كافية بالنسبة لهم، فقد يكون iPhone 13 هو الهاتف الأنسب لهم.

هذا وفقا للمسرب البارز Jon Prosser، والذي يقول في أحدث تغريدة له على شبكة تويتر أن شركة آبل تعتزم تضمين 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية في هواتف iPhone. لم يذكر Jon Prosser الموديلات التي ستحصل على 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية، ولكن بالنظر إلى أنه تم الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series للتو، فمن الآمن أن نفترض بأنه يتحدث عن تشكيلة iPhone 13 Series القادمة في العام المقبل.

نظرًا لأن كاميرات الهواتف الذكية هذه الأيام أصبحت قادرة على نحو متزايد على إلتقاط الصور العالية الدقة وصور HDR وفيديوهات 4K وما إلى ذلك، فإن الذاكرة التخزينية للهواتف الذكية تمتلئ بسرعة كبيرة، خصوصًا لدى المستخدمين الذين يفضلون التصوير بأقصى دقة طوال الوقت، لذلك 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية ستكون ملائمة جدًا.

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ومع ذلك، نحن نفكر في مقدار المال الذي ستطلبه شركة آبل مقابل هذا iPhone. حاليًا، تم تسعير نسخة 512GB من الهاتف iPhone 12 Pro Max مقابل 1400 دولار أمريكي، لذلك من السهل أن يصل سعر نسخة 1 تيرابايت إلى نحو 1600 دولار أمريكي.