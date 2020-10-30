العلاقة الوطيدة بين آبل وفوكسكون قد تشهد بعض التغيرات في المستقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تُعتبر شركة فوكسكون شركة ضخمة تساعد الشركات الأخرى على تصنيع منتجاتها وتجميعها، فمن الآمن القول أن الشركة ترتبط عادة بشركة آبل. يبدو أن كلتا الشركتين تتمتعان بعلاقة متبادلة المنفعة للغاية حيث تتولى شركة فوكسكون تصنيع الجزء الأكبر من منتجات آبل مثل iPhone.
ومع ذلك، يشير تقرير جديد من موقع The Information إلى أن العمل المتبادل بين الشركتين يقترب من نهايته. يقول التقرير الجديد أن شركة فوكسكون غير راضية على ما يبدو بهوامش الربح التي تحصل عليها من مساعدة آبل في تصنيع منتجاتها.
يقول التقرير أن شركة آبل تحصل على هامش ربح يصل إلى نحو 40 في المئة في منتجاتها، ولكن هامش ربح فوكسكون يتكون من رقم واحد فقط. للمساعدة في تعزيز هوامش أرباحها، يبدو أن شركة فوكسكون ستستفيد من المعدات المملوكة لشركة آبل في مصانعها لمساعدة الشركات الأخرى على تصنيع أو إختبار منتجاتها، مثل آلات إختبار التردد اللاسلكي والتي يُقال أن فوكسكون تستخدمها لإختبار هواتف Huawei.
التقرير كشف لنا أيضًا أن شركة آبل إتهمت فوكسكون بمرافقة موظفي شركة جوجل للقيام بجولة في مصنع ومنشآت فوكسكون في الصين حيث تم تصنيع الهيكل المعدني لنسخة 12 إنش من MacBook قبل الإعلان الرسمي عنها. طلبت شركة آبل من فوكسكون رؤية لقطات الكاميرات الأمنية وسجلات الزيارات، ولكن هذا ما رفضت شركة فوكسكون الإمتثال له.
لا تزال شركة فوكسكون تشرف على تصنيع غالبية منتجات آبل، ولكن منذ تولي Tim Cook رئاسة شركة آبل، عملت هذه الأخيرة على تنويع قائمة شركائها المصنعين لتجنب الإعتماد على شركة واحدة.
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