تكنولوجيا: علماء ألمان يبتكرون جهازا ينظف مدار الأرض من النفايات الفضائية

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ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، أوضح، ريني بيشال أن اتفاقية تصميم المنظومة ينتظر أن توقع في نوفمبر المقبل، وقد تم التنسيق بالاتفاقية في نوفمبر عام 2019 في الاجتماع الوزاري للدول المشاركة في وكالة الفضاء الأوروبية التي تولت تمويل المشروع.
وقال إن الغاية من المشروع هي سحب الأقمار الصناعية المستعملة وشظاياها الكبيرة التي يمكن أن تشكل عددا كبيرا من الحطام صغيرة الحجم من مدار الأرض. ويتوقع أن يحدد قمر صناعي تطلقه الوكالة الفضائية الأوروبية إحداثيات النفايات الفضائية بواسطة مستشعرات خاصة يحملها، ثم يتقرب القمر الصناعي الأوروبي من قمر صناعي مستهلك ويختطفه بواسطة 4 أياد آلية.
وستجري تجربة عملية الاختطاف على جزء من صاروخ أوروبي أطلق إلى الفضاء عام 2013 ويحلق الآن على ارتفاع 800 كيلومتر فوق سطح الأرض.
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