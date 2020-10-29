تكنولوجيا: قائمة بهواتف هواوي وHonor المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي من EMUI 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي قائمة تشمل 37 من أجهزتها وأجهزة Honor التي تم تحديثها بواجهة EMUI 11 أو التي ستحصل على التحديث خلال الفترة القادمة، كما أوضحت القائمة جدول هواوي الزمني لدفع التحديث.

أكد Wang Chenglu رئيس القطاع الإستهلاكي في شركة هواوي على أن الشركة تخطط لدفع تحديث EMUI 11 لعدد 37 من هواتف وأجهزة الشركة، حيث سيدعم التحديث رفع معدل ترقية أجهزة الشركة بنسبة 90%.

كانت شركة هواوي قد أطلقت الإصدار التجريبي العام من واجهة المستخدم لكلاً من سلسلة هواتف Huawei P40، وMate 30 في 10 من أكتوبر، واليوم قدمت الشركة الإصدار التجريبي لعدد 10 من هواتف الشركة والتي تضمنت سلسلة Honor 30، و nova 7.

وتستهدف هواوي التوسع بالتحديث الجديد من EMUI 11 للوصول إلى قاعدة مستخدمي هواتفها الذكية وهواتف علامة Honor الفرعية، التي تصل إلى 200 مليون مستخدم نشط.

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ولقد أعلنت هواوي عن تحديث EMUI 11 في 10 من شهر سبتمبر الماضي، إلا أن تحديث الواجهة يرتكز على نظام تشغيل Android 10، كما يأتي بمجموعة من المميزات والأدوات الجديدة، حيث تجمع هواوي في هذا التحديث بين تجربة نظامها الجديد HarmonyOS وأيضاً نظام الأندوريد.

قائمة أجهزة وهواتف هواوي وHonor المقرر تحديثها:

الهواتف التي تحصل على تحديث EMUI 11 في شهر نوفمبر

P40

P40 Pro

P40 Pro Plus

Mate 30

Mate 30 5G

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30 RS

Mate XS

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate20 RS

Mate 20X

Mate 20X 5G

Mate X

Nova 5 Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor v20

Honor Magic 2

جهاز Mate Pad Pro

جهاز Mate Pad Pro 5G

جهاز M6 بحجم 10.8 إنش

جهاز M6 بحجم 8.4 إنش

جهاز M6.

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