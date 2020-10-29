شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Crash Bandicoot تصل لأجهزة أندرويد وiOS فى ربيع عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما كشفت شركة King أنها تعمل على تطوير لعبة Crash Bandicoot للموبايل في يوليو، لم يكن لديها تاريخ إصدار للعبة، لكن الشركة المطورة أعلنت أن إصدار Crash Bandicoot: On the Run! سيكون متاحًا لأجهزة أندرويد وiOS في ربيع عام 2021، وبالتأكيد، هذا ليس تاريخ إصدار دقيق، ولكن لديك الآن على الأقل فكرة عن متى يمكنك الحصول على اللعبة على هاتفك.





وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن اللعبة عبارة عن عداء لا نهاية له، والذي سيكون له أيضًا ضمنه صناعة أسلحة وبناء قاعدة أثناء التنقل، كما إنه يضم شخصيات بخلاف Crash التي يعرفها المعجبون بالفعل ويحبونها (أو يكرهونها)، بما في ذلك Coco، Fake Crash ذو المظهر الأبله وخصم بطلنا Neo Cortex.

وسيكون على اللاعبين هزيمة Neo Cortex in the Lab، والتي تعد واحدة من أصعب مستويات الامتياز شهرة، أما إذا كنت من مستخدمي iOS، فيمكنك الآن أيضًا التسجيل المسبق للعبة على App Store.

وقد قامت King بفتح التسجيلات المسبقة لنظام أندرويد في يوليو أيضًا، لذا يمكنك التوجه إلى Google Play إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد، ومن خلال الاشتراك، ستتلقى إشعارًا عندما تصبح اللعبة متاحة للتنزيل وBlue Hyena Skin الحصري للجوال من Crash Team Racing: Nitro Fueled في يوم الإطلاق.