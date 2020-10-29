شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الـ GPS والـ VPS لو هتستخدم الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور التكنولوجيا ودخولها في حياتنا اليومية أصبح القيام ببعض المهام أسهل بشكل كبير عن ذي قبل، بما في ذلك استخدام تطبيقات الملاحة، فبفضل تقنية "GPS" أصبحت عملية التنقل أسهل بكثير، لكن مؤخرا ظهرت تقنية جديدة تُسمي "VPS"، وفيما يلي نوضح أبرز الاختلافات بين التقنيتين كما يلي:

تقنية "VPS"؟

يمكن وصفها بأنها الجيل المتطور من تقنية GPS، وهي اختصار لـ "Visual Positioning Service" أي تحديد الموقع ولكن بطريقة أكثر تفاعلية من ناحية التجربة البصرية، حيث تعتمد ببساطة ذه التقنية على دمج واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز "AR" مع فكرة عمل تقنية "GPS" لتحديد المواقع واستخدام تطبيقات الملاحة بشكل تفاعلي وإنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد داخل تطبيقات الملاحة، تمثل المشهد الطبيعي لمكان المستخدم حتى تكون مهمة استخدام تلك التطبيقات أسهل على المستخدم.

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نظام GPS

هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب من الأرض، حيث هناك خط بصر غير معاق لأربعة أو أكثر من أقمار الـGPS، ويوفر النظام قدرات مهمة للمستخدمين العسكريين والمدنيين والتجاريين في جميع أنحاء العالم، وقد أدى التقدم في التكنولوجيا والمطالب جديدة على النظام القائم إلى تحديث نظام ال GPS وتنفيذ الجيل القادم وهو ال GPS III.

الفرق بين "VPS"و "GPS"

توفر تقنية "VPS" دقة أكبر في تحديد الأماكن للمستخدم، فعلى عكس تقنية "GPS" والتي تعتمد على تحديد المكان من خلال الأقمار الصناعية والتي دائماً تكون في حالة حركة مستمرة وبسرعة كبيرة لذلك غالباً لا يكون الموقع الجغرافي دقيق وحقيقي بل يوجد انحراف بسيط عن الموقع الفعلي يتم تداركه من خلال تطبيقات الملاحة باستخدام خوارزميات معينة حتى يصبح الموقع دقيق بشكل أكبر ويكون أقرب ما يكون للموقع الحقيقي.

كذلك فتعتمد "GPS" على جودة الاتصال بالمكان الحالي، بالإضافة لإمكانية تأثره بالحالة الجوية في حالة وجود سحب كثيفة أو ما شابه وكذلك داخل المدن غالباً ما تتأثر جودة الاتصال من خلال "GPS" بالعوائق مثل المباني والأماكن المغلقة.