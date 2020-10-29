iPhone 12 Pro هو أحدث هاتف ذكي من آبل يخضع لإختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي -

بالنظر إلى أن iPhone 12 Pro أصبح متوفرًا الآن للشراء بشكل رسمي، فليس من المستغرب أن نرى اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything يجري إختبارات الصلابة المعتادة لهذا الهاتف الرائد الأحدث من شركة آبل.

كما يمكنك أن ترى في مقطع الفيديو أعلاه، فالهاتف iPhone 12 Pro الجديد يعد مماثلا لـ iPhone 11 Pro الذي تم إصداره في العام الماضي من ناحية قوة التحمل، بحيث إتضح أنه من الممكن خدش شاشته، فضلا عن إمكانية تعرض هيكله المعدني للخدش أيضا، ولكن إتضح أنه من الصعب جدا تعرض هذا الهاتف للإنحناء مع العلم بأنه صمد أيضا في إختبار حرق الشاشة بحيث لم تظهر عليها أي أثار للحروق حتى بعد مرور أكثر من 30 ثانية على عكس طرازات iPhone السابقة، ولكن يبدو أن للطبقة الزجاجية الواقية الجديدة Ceramic Shield دور في ذلك.

من بين الأشياء التي تجعل الهاتف iPhone 12 Pro يبدو مختلفًا عن iPhone 11 Pro هو قدوم الهاتف iPhone 12 Pro مع إطار مسطح مصنوع من المعدن المقاوم للصدأ وعتاد أقوى لتوفير أفضل أداء ممكن للمستخدمين المحتملين. ونتيجة لذلك، يُعتبر iPhone 12 Pro خيارًا مميزًا لكل من يبحث عن هاتف راقي يجمع بين التصميم الجميل والمتين والأداء المتقدم. عموما، يمكنكم مشاهدة الهاتف iPhone 12 Pro الجديد يخضع لإختبارات الخدش والحرق والثني في مقطع الفيديو أعلاه.