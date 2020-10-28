شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تختبر أحدث قطار طلقة "شينكانسن" بسرعة 400 كم فى الساعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت شركة سكك حديد شرق اليابان أو جي آر إيست، حدثًا تجريبيًا لركوب قطار الطلقة "شينكانسن" التجريبي المسمى ALFA-X، وتعد هذه أول فرصة لاختبار الركوب القطار ALFA-X، وسافر القطار الذي تبلغ سرعته القصوى 400 كيلومتر في الساعة، بسرعة تصل إلى 382 كيلومترًا في الساعة في الاختبار.

وتجري شركة سكك حديد شرق اليابان عمليات اختبار لـ 10 عربات للقطار ALFA-X بسرعات تبلغ حوالي 360 كيلو مترًا في الساعة لجمع البيانات لتطوير قطارات شينكانسن من الجيل التالي، بينما تسير قطارات سلسلة E5 حاليا بسرعات تصل إلى 320 كيلو مترًا في الساعة على خط توهوكو شينكانسن.



عربات القطار الطلقة



عربات القطار من الداخل

ونفذت الشركة الاختبار التجريبي في القسم الواقع بين محطتي سينداي وموريوكا على خط توهوكو شينكانسن في جي آر إيست، والذي يربط بين طوكيو ومحافظة أوموري في الجزء الشمالي من هونشو، أكبر الجزر الأربع الرئيسية في اليابان، وفق ما قال موقع "اليابان بالعربي".

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صورة القطار الطلقة فى اليابان

ويتم تشكيل العربتان في الخلف للقطار ALFA-X بشكل مختلف بحيث يمكن قياس الفجوات في مستويات الضوضاء الناتجة عندما ينتقل القطار في كلا الاتجاهين، العربة رقم 10 التي ستكون في المقدمة عندما يسافر القطار شمالًا، تتميز بجزء مقدمة يبلغ طوله 22 مترًا، أي أطول بمقدار 7 أمتار من تلك الموجودة في سلسلة E5، بينما تحتوي العربة رقم 1، السيارة الطرفية الأخرى، جزء المقدمة بطول 16 متر.

وفي وقت سابق، بدأت اليابان فى تجربة أسرع قطار فى العالم والذى تبلغ سرعته القصوى 603 كيلو متر، ونشر حساب "اليابان بالعربي" على "تويتر"، فيديو للحظة تجربة أسرع قطار فى العالم والذى وصلت سرعته القصوى إلى 603 كم فى الساعة ولا يزال قيد الاختبار بفعلِ مجال كهرومغناطيسى فائق القوة.

وأسرع قطار في العالم والذي وصلت سرعته القصوى إلى 603 كم في الساعة ولا يزال قيد الاختبار بفعلِ مجال كهرومغناطيسي فائق القوة وستعمل القوة المغناطيسية على رفع عربات القطار ١٠ سم فوق القضبان بسبب المجال الناتج بين المغناطيس المركب في العربات والمغناطيس المركب في القضبان.