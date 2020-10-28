تكنولوجيا: كاميرة Insta360 ONE X2 تنطلق بشاشة بخاصية اللمس وحجم أصغر وسعر 430 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار جديد من كاميرات Insta360 ينطلق اليوم بعنوان Insta360 ONE X2، وحجم أصغر ومجموعة من المميزات التي تدعم المستخدم في تجربة تصوير بانورامية مميزة، كما تتوفر بسعر 430 دولار.

تصميم كاميرة Insta360 ONE X2

تتميز كاميرة Insta360 ONE X2 بتصميم صغير الحجم يقدم تجربة مريحة في التصوير، ويأتي الإختلاف الأول بين الإصدار الرئيسي من الكاميرة وكاميرة Insta360 ONE X2 في الشاشة المستديرة، التي تتميز بخاصية اللمس، وتدعم عرض بسطوع فائق، كما أنها تتميز بأعلى دقة لعرض رؤية واضحة للمشهد بزواية 360 درجة، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة المستخدم في التصوير بآداء أفضل من خلال معاينة المشهد أثناء التصوير.

كما تتنطلق كاميرة Insta360 ONE X2 بتحسينات في الأجهزة، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 5.7K عند 360 درجة، كما يأتي هذا الإصدار بقدرة أعلى للبطارية 1630 mAh تدعم المستخدم بعمر ىشحن يصل إلى 80 دقيقة، ويمكن للمستخدم إستبدال البطارية.

كما تتضمن كاميرة Insta360 ONE X2 عدد 4 من الميكروفونات لدعم تسجيل صوتيات بوضوح أعلى حتى مع تغيير إتجاه الكاميرة، وتخطط الشركة لجلب إمكانيات أعلى في التسجيل الصوتي من خلال تحديث يطلق لاحقاً.

أيضاً تدعم الكاميرة معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، لذا يمكن أن تدعم المستخدم في التصوير تحت الماء عند عمق 10 أمتار ودون حافظة.

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مميزات كاميرة Insta360 ONE X2

تنطلق كاميرة Insta360 ONE X2 بميزة TimeShift hyperlapse مع ميزة Freeze Frame التي تدعم فيديو بحركة بطيئة لإعادة ترتيب الإطارات من زوايا مختلفة، لدعم المستخدم بتحكم أفضل في تسجيل الفيديو.

كما تأتي الكاميرة بميزة التثبيت FlowState والتي ترتكز على البرمجيات لتنفيذ المميزات الخاصة بعصا التحكم في التصوير، ويمكن أيضاً للكاميرة أن تدعم التتبع السريع للموضوع عبر Deep Track 2.0 وذلك عبر الأوامر الصوتية أو النقر على الشاشة.

كاميرة Insta360 ONE X2 تأتي أيضاً بميزة PureShot بإستخدام بيانات DNG raw في لقطة واحدة، مما يدعم الحصول على نفس الآداء لتقنية HDR في عدة لقطات، كما تدعم خفض التشويش وعرض تفاصيل أكثر دقة في التصوير الليلي، أيضاً يمكن لميزة Auto Frame ضبط الإضاءة في صور 360 درجة بشكل تلقائي بعد التسجيل.

كما تدعم كاميرة ONE X2 المستخدم ككاميرة webcam، أو كاميرة لعقد إجتماعات الفيديو، ويمكن أيضاً أن تدعم المستخدم في بث الفيديو على الفيس بوك أو اليوتيوب، وتنطلق الكاميرة بسعر 430 دولار.

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