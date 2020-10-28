جوجل تجلب وظائف وإيماءات جديدة لتطبيق اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي - بدءًا من اليوم، ستقوم شركة جوجل بإصدار تحديث رئيسي جديد لتطبيق اليوتيوب على منصتي الأندرويد و iOS. هذا التحديث يجلب معه ميزات جديدة وواجهة مستخدم مبسطة والأهم من ذلك، الإيماءات.
يمكنك الآن الدخول والخروج من وضع الشاشة الكاملة بشكل أكثر سهولة. من خلال السحب فوق الفيديو الذي هو قيد التشغيل، يتحول هذا الأخير إلى الوضع الأفقي ويدخل في وضع الشاشة الكاملة. لتصغير الفيديو، ما عليك سوى السحب للأسفل.
لم يعد زر إغلاق العبارات النصية ( Captions ) مخفيًا في قائمة النقاط الثلاث وبدلاً من ذلك أصبح مرئيًا الآن في القائمة الرئيسية. الشيء نفسه ينطبق على زر التشغيل التلقائي. أصبح الوصول إلى كليهما أسهل الآن بينما تم إعادة ترتيب الأزرار الأخرى للحصول على تجربة تنقل أكثر سلاسة وأكثر سهولة.
ميزة Video Chapters التي تم جلبها مؤخرًا لنسخة الويب من اليوتيوب شقت طريقها الآن أيضًا إلى تطبيق اليوتيوب. يتم عرض قائمة لجميع الفصول في مقطع الفيديو مع صور للمعاينة لكل فصل حتى تتمكن من التنقل بسهولة.
لتحسين تجربة التنقل أكثر، تم أيضًا تضمين إجراءات مقترحة جديدة تطالبك برسالة لتدوير هاتفك أو تشغيل الفيديو الذي تشاهده في الواقع الإفتراضي. تقول شركة جوجل أن المزيد من الإجراءات المقترحة ستصل في المستقبل القريب.
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