تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق OnePlus Watch مرة أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، لمحت شركة OnePlus إلى قدوم ساعة ذكية في الطريق، وأنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتم الإعلان عنها. على الرغم من أن OnePlus لم تقدم لنا أي إعلان ملموس أو تاريخ إطلاق لمثل هذا الجهاز، إلا أنه صدر الآن تقرير جديد يشير إلى أن مشروع الساعة الذكية ” تأخر إلى أجل غير مسمى “، على الأقل وفقًا لما ذكره Max Jambor لموقع Voice.

يتناقض نفس المسرب مع تقرير سابق له حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان الساعة الذكية OnePlus Watch في شهر أكتوبر المقبل.

يتوقع المسرب أن تكون عملية الإنتاج أو عملية تطوير نظام تشغيل هذه الساعة الذكية هي التي تسببت في تأجيل عملية الإطلاق. إستنادًا إلى التوقيت، فمن الممكن أن تظل OnePlus قادرة على إطلاق هذه الساعة الذكية بحلول موسم العطلة، ولكن إستنادًا إلى حقيقة أننا لم نحصل سوى على إعلان تشويقي واحد لهذه الساعة الذكية، فهناك إحتمال أن ننتظر حتى العام المقبل قبل رؤية هذه الساعة الذكية.

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أفيد في الشهر الماضي أن ساعة OnePlus Watch الجديدة ستستعير تصميمها من Vivo Watch التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي. نتساءل عما إذا كانت OnePlus تخطط لوضع المعالج Snapdragon Wear 4100 الجديد من كوالكوم في هذه الساعة علمًا أن هذا المعالج الجديد يعد بتوفير أداء أفضل وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة. حاليًا، الساعة الذكية الوحيدة التي تعمل بهذا المعالج الجديد هي Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS، والتي تُباع مقابل 299 دولار أمريكي.

سيكون إحتمال وجود OnePlus Watch مثيرًا للفضول. تمتلك العلامة التجارية بالفعل مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، وكل ما ينقصها لإكمال الثلاثية هو ساعة ذكية.