تكنولوجيا: Logitech تكشف عن فارة Ergo M575 اللاسلكية بتصميم مريح وسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Logitech اليوم فارة Ergo M575 التي صممت لدعم المستخدم بتجربة مريحة، كما تشغل مساحة أقل، وتنطلق بسعر 50 دولار.

تأتي فارة Ergo M575 Trackball الجديدة من Logitech لدعم المستخدمين بتجربة مريحة مع كرة تتبع في الجزء الجانبي للفارة لإستبدال كرة التتبع في الجزء السفلي للفارة أو لوحة التتبع، لتقليص المساحة المستخدمة في محيط الأجهزة.

يمكن للمستخدم التحكم في كرة التتبع في فارة Ergo M575 بسلاسة، حيث لن يحتاج المستخدم إلى تحريك الفارة بشكل كامل على سطح المكتب، أيضاً يمكن عن طريق إصبع الإبهام تحريك كرة التتبع للتحكم في موقع المؤشر على شاشة أجهزة الحاسب، بينما تتحكم الأصابع الأخرى في عجلة التمرير والأزرار اليمنى واليسرى في الفارة.

ولقد أكدت Logitech على أنها تستهدف بالتصميم الجديد لفارة Ergo M575 دعم المستخدمين بشكل أفضل في مساحات العمل الصغيرة التي لا تتوافق مع الفارة التقليدية التي تتطلب مساحة لتحريكها على سطح المكتب.

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كما أن تصميم فارة Ergo M575 يقدم للمستخدمين تجربة مريحة للمعصم، حيث يدعم التصميم المائل للفارة إستقرار اليد بشكل أفضل وبوضع طبيعي لا يؤدي إلى ظهور آلام في معصم المستخدم، لذا تتوفر الفارة بأحجام تتوافق مع يد المستخدم بكفاءة أفضل.

وتقدم Logitech فارة Ergo M575 باللون الأبيض ولون الجرافيت، كما تتميز بتصميم لاسلكي، وتدعم الإتصال عبر منفذ USB، أو البلوتوث منخفض الطاقة، أيضاً تدعم أجهزة الحاسب، وأجهزة Mac، وأجهزة الآيباد، وتأتي الفارة مع بطارية AA تدعم عمر شحن 24 شهراً عند الإقتران بمستقبل لاسلكي.

يذكر أن Logitech تستخدم في تصنيع فارة Ergo M575 بعض التكوينات المعاد تدويرها، حيث يحتوي النموذج المميز بلون الأسود الجرافيت على نسبة 50% من المواد المعاد تدويرها، كما تتوفر الفارة الآن بسعر 50 دولار.

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