Nintendo Switch Pro قد يستخدم شاشة جديدة بتقنية MiniLED، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لحقيقة أنه يمكن تشغيل Nintendo Switch الحالي على التلفزيونات الكبيرة، فنحن نفترض أن الكثير من الأشخاص لم يولوا اهتمامًا كبيرًا أو اهتموا كثيرًا بجودة الشاشة على الجهاز نفسه. في حين أنها ليست بالضرورة أفضل شاشة رأيناها حتى الآن، إلا أنها ملائمة بالنسبة لمعظم اللاعبين.

ومع ذلك، تأمل شركة Nintendo في تغيير ذلك مع طراز جديد سيتم إصداره في المستقبل. كانت هناك تقارير حول نية شركة Nintendo إطلاق نسخة “Pro” من جهاز Nintendo Switch، ووفقًا لتقرير جديد من موقع Economic Daily، فهو يشير إلى أن طراز Pro من جهاز Nintendo Switch سيأتي على الأرجح مع شاشة بتقنية MiniLED.

يقول التقرير أنه من المتوقع أن يتم الحصول على هذه الشاشات من شركات مثل Innolux ويمكن أن نشهد أيضًا إبتعاد Nintendo عن الشركاء الآخرين المتخصصين في صناعة الشاشات مثل Sharp و JDI. بدأت شاشات Mini LED في جذب المزيد من الاهتمام هذه الأيام كبديل مثالي لشاشات OLED. يشاع أن شركات مثل آبل تبحث في إمكانية إستخدام هذه التكنولوجيا أيضًا في منتجاتها المستقبلية.

في حالة إذا لم تسمع عن شاشات MiniLED من قبل، فهي عبارة عن شاشات هجينة تجمع بين تكنولوجيا LCD و OLED، حيث من المتوقع أن تقدم ميزات وتحسينات مهمة مثل تعزيز تباين الشاشة وتحسين عمر البطارية، وهو أمر رائع لأجهزة مثل Nintendo Switch التي يمكن إستخدامها في الوضع المحمول أيضًا.