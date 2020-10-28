تقرير جديد يقترح صدور أول حاسوب iMac مُزود بمعالج آبل في النصف الأول من العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى أن شركة آبل أعلنت رسميًا أنها ستبدأ بالتخلي عن معالجات Intel والإعتماد على المعالجات الخاصة بها في حواسيب Mac، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تنتقل حواسيب آبل بالكامل للإعتماد على معالجات Apple A Bionic، مثل الطراز الجديد من iMac الذي من المتوقع أن يتم إصداره في النصف الأول من العام 2021.

هذا وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة تشاينا تايمز التي تقول أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق iMac جديد في النصف الأول من العام 2021. ويُشاع أن هذا iMac سيستخدم المعالج Apple A14T، والذي يُعتبر نُسخة مُحسنة من المعالج Apple A14 Bionic الحالي المستخدم في هواتف iPhone ولوحيات iPad، ويبدو أيضًا أنه سيكون بنفس مستوى معالجات الحواسيب المكتبية.

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يقول التقرير أن iMac الجديد سيضم أيضًا معالج رسوميات خاص مُطور من قبل شركة آبل نفسها يُدعى Lifuka، وهو معالج الرسوميات الذي سيتم إنتاجه جنبًا إلى جنب مع المعالج المركزي Apple A14T من قبل شركة TSMC بإستخدام تقنية 5 نانومتر. لا نعرف الكثير عن Apple A14T في الوقت الراهن، ولكن نظرًا لأنه يُعتبر نسخة من المعالج Apple A14 Bionic الحالي، فنحن نتوقع أن تظل بعض الأشياء على الأقل متشابهة، بإستثناء أنه قد يكون أكثر قوة لتوفير قوة المعالجة التي تحتاجها الحواسيب المكتبية في الغالب.

يُشاع أن شركة آبل ستعقد حدثًا آخر في شهر نوفمبر المقبل حيث يُقال أن الشركة ستكشف النقاب عن أول معالج خاص بها للحواسيب. تقول الشائعات أن هذا الحدث سيشهد على الأرجح إعادة إحياء نسخة 12 إنش من MacBook من خلال الكشف عن نسخة جديدة تضم معالج آبل الجديد، فضلا عن نسخة جديدة من MacBook Air تستخدم نفس المعالج.