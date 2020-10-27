تكنولوجيا: TCL تكشف عن رؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية المميزة بشاشة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TCL عن رؤيتها في تصميم الهواتف المميزة بشاشة قابلة للتدوير إلى الداخل والتي تستبدل بها الشركة التصميم القابل للطي في شاشات الهواتف الذكية.

تتوسع كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في إطلاق إصدارات جديدة من الهواتف القابلة للطي في الأسواق، وتنضم TCL خلال الفترة القادمة برؤية جديدة في الشاشة القابلة للتدوير كبديل للطي، حيث تدعم الشاشة التدوير إلى الخارج أو الداخل.

ولقد قدمت كلاً من سامسونج، وهواوي، وموتورولا وأيضاً Royale وLG خلال الفترة الماضية إصدارات مميزة بشاشة قابلة للطي، إلا أن هذه الشركات تواجه تحدي دائماً في تصميم الشاشة بمواد مميزة بمتانة أعلى ومرونة أفضل.

أيضاً لا تدعم هذه الفئة من الشاشات الطي بشكل مسطح، لذا فإن إنحناء الشاشة ينتج عنه في النهاية فجوة عند طي الشاشة، لذا فإن الهاتف لا يدعم الطي بشكل كامل في النهاية.

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ومن المقرر أن يعمل التصميم القابل للتدوير في الشاشة على معالجة المشاكل التي تظهر عند طي الشاشة، حيث يتم تدوير الشاشة في أحد جانبي الهاتف بنفس الرؤية التي قدمت من LG في شاشة تلفاز مؤخراً، إلا أن شركة TCL تسعى لتطوير شاشة بحجم أصغر يتوافق مع الهواتف الذكية.

ولقد إستعرض Ross Young مقطع فيديو نشر عبر @Fold Universe يوضح النماذج الأولية لهواتف مميزة بشاشة قابلة للتدوير من TCL، حيث تتميز الشاشات بحجم 4.5 إنش، و6.7 إنش، حيث يتم تدوير الشاشة في إطار جانبي للشاشة، كما يمكن تمديد الشاشة للخارج لتتحول إلى جهاز لوحي، أو شاشة بحجم أكبر في الهاتف.

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