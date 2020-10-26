شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 5 نصائح لتصبح "يوتيوبر" مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جعل هذا النجاح الذى حققه المؤثرين على اليوتيوب أو ما يسموا باليوتيوبرز المسوقين يغيرون الطريقة التي يمكنهم بها الوصول إلى جمهورهم، ويستخدمون هذه القنوات للإعلان من خلالها، وتحول الأمر لسوق كبير من الأعمال، ويفكر الكثير من الأشخاص حاليا ليس فقط لإيصال صوتهم عبر منصة الفيديو، ولكن أيضا للتربح والحصول على ثروة.

ونرصد لك بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك اتخاذها لكي تصبح "يوتيوبر"، وفقا لما ذكره موقع "wix".

1. تطوير أهداف قناتك ومحتواها:

أثناء إنشاء قناتك على يوتيوب، ضع في اعتبارك أن تطوير المحتوى الخاص بك أمر ممتع، ولكنه أيضًا عمل، فأنت تحدد صوت قناتك ويجب أن يتوافق المحتوى الخاص بك معه، حتى لو كنت أنت والكاميرا فقط، فأنت تبني شخصية علامتك التجارية.

2. رسم خريطة لها:

الآن مع تأمين نوع المحتوى الخاص بك، ضع خطة حول كيفية تنفيذك ليس فقط لإنشاء المحتوى، ولكن كل شيء في هذا المشروع، يمكنك أيضًا التعامل مع هذا الجزء باعتباره قائمة مرجعية بالأشياء التي ستحتاجها في إنشاء قناتك على يوتيوب، بما في ذلك أي وجميع المعدات التي ستحتاجها لإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة.

Advertisements

3. تأكد من أن صفحة قناتك مرحب بها:

يجب أن يكون ملف تعريف يوتيوب مكتمل، ونظرًا لأن الوسيط مرئي، فإن العرض هو المفتاح، لذلك يجب تعيين صورة ملفك الشخصي أو شعارك في المكان الصحيح ويجب أن تكون صورة شعار القناة هي الأبعاد الصحيحة لمحتواك.

4. إدارة مجتمعك مثل مدير حقيقي:

إذا كنت تقيس النجاح من خلال عدد المشتركين، فإن المشتركين في قناتك هم في الأساس مصدر دخلك الحقيقي، لذا تأكد من معاملتهم على هذا النحو، وهذا يتجاوز مجرد الرد وإعجاب تعليقاتهم، يمكن أن تكون إدارة المجتمع مهمة خاصة بذلك، فهناك طريقة رائعة للتفاعل مع مجتمعك على الفور وهي استضافة بث مباشر على يوتيوب.

5. تعلم من تحليلاتك:

يقدم يوتيوب قسم تحليلات مخصص لقناتك حتى تتمكن من رؤية أداء مقاطع الفيديو الخاصة بك، وستتيح لك التحليلات الحصول على نظرة ثاقبة للأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يسمح لك بالتركيز على المجموعة المستهدفة بشكل أكبر، كما أنه سيعطيك أيضًا فكرة أفضل عن سبب أداء مقطع فيديو أفضل من الآخر، فإنها في الأساس أداة فعالة يجب أن تستفيد منها لقناتك الناشئة.