تكنولوجيا: Fortnite تطلق تحديثا جديدا للهالوين يحولك إلى شبح قاتل

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وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن التحول الحقيقي في Fortnitemares يحدث عندما تموت، فبعد وفاتك المفاجئة، تعود إلى الجزيرة كشبح حتى تتمكن من اصطياد البشر الباقين على قيد الحياة، كما أنه بصفتك شبحًا، يمكنك استهلاك المواد الصحية والأسلحة وحتى القوى الخارقة التي تحمل طابع Marvel المنتشرة حول الخريطة حتى لا يتمكن البشر من استخدامها ضدك.
وإذا وقفت ساكنًا، يختفي جسمك الأرجواني حتى تتمكن من الاختباء على مرأى من الجميع، وبدلاً من البنادق، تعتمد على مجموعة من المخالب الحادة لمحاربة المعارضين من مسافة قريبة.
ولكن ربما الأهم من ذلك، أن لديك أيضًا قوة تتيح لك البحث عن لاعبين بشريين قريبين منك، وإذا عثر المسح على شخص ما، فسترى مؤشرًا أحمر صغيرًا يوضح مكانه على شاشتك وعلى خريطتك.
كما أن هذا الفحص ينبه الأشباح في المنطقة المجاورة لك إلى وجود البشر الباقين على قيد الحياة، مما يعني أنه يمكنهم الانضمام إلى البحث عن اللاعبين المتبقيين.
يؤدي تقديم الأشباح إلى تغيير ديناميكيات Fortnite المعتادة تمامًا، حيث يمكن لأي لاعب ينجح فى هزيمتك العودة كشبح للانتقام منه، وإذا كنت من آخر البشر الذين بقوا على قيد الحياة، يجب أن تكون دائمًا في حالة تأهب لجحافل الأشباح الخطرة.
وأضافت أحداث Fortnitemares السابقة زومبي وفرصة للقضاء على وحش عملاق، لذا فإن فرصة العودة من الموت هي مثال آخر على كيفية عمل Epic للحفاظ على Fortnite منتعشة.
يستمر حدث Fortnitemares لهذا العام حتى الثالث من نوفمبر، لذلك لا يزال لديك بعض الوقت لاستعادة شبحك، وتحتفل اللعبة أيضًا بليلة الهالوين من خلال تقديم حفلة موسيقية افتراضية داخل اللعبة لنجم الريجايتون جي بالفين.
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