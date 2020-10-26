تكنولوجيا: تعرف على آخر تفاصيل الحرب القضائية بين أبل وEpic للألعاب

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وفقا لما ذكره موقع "The verge"، طردت أبل Fortnite من متجر التطبيقات لخرق قواعدها، وردت Epic بدعوى مدنية ضد أبل، معلقة بأنها تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، وكشفت Epic أيضًا أن أبل هددت بإنهاء حساب المطور المستخدم لدعم منصة Unreal Engine الخاصة بالشركة، مما سيمنع Epic من تطوير ألعاب مستقبلية لنظام iOS أو Mac.
وأصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، إيفون جونزاليس روجرز، أمرًا قضائيًا يمنع شركة أبل من الانتقام من Unreal Engine، لكنه رفض إصدار أمر قضائي كان من شأنه استعادة Fortnite بمتجر تطبيقات أبل.
وقالت شركة أبل خلال هذه الأثناء، إنها ستطلب تعويضات ضد Epic لخرقها المزعوم لعقدها مع متجر تطبيقات IOS، وتضمنت الدعوى مطالبات مضادة للإثراء غير المشروع والتدخل الضار في علاقة أبل بعملائها.
وأضافت الشركة: "تسبب تجاهل Epic الصارخ لالتزاماتها التعاقدية وسوء السلوك الآخر في إلحاق ضرر كبير بشركة أبل".
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