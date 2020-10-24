تكنولوجيا: WhatsApp يبدأ في إختبار ميزة التسجيل بالوجه للإنضمام السريع للمكالمات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري تطبيق WhatsApp في إختبار ميزة جديدة في تطبيق منصة الأندوريد، والتي يمكن من خلالها فتح التطبيق أو التسجيل بآداء أسرع عن طريق التعرف على الوجه، أو الإنضمام مباشرة للمكالمات الجماعية في التطبيق.

انطلق الإصدار التجريبي الجديد من تطبيق الواتس اب مؤخراً بميزة جديدة لدعم المستخدمين في إستقبال مكالمات الفيديو في التطبيق بآداء سريع، حيث يتم تجربة ميزة التسجيل عن طريق التعرف على الوجه.

وتأتي الميزة الجديدة لتطبيق الواتس اب في الإصدار التجريبي رقم v2.20.203.3، حيث سيتاح للمستخدم الإنضمام للمكالمات الفائتة بآداء أسرع عبر التسجيل بالوجه، حيث يصعب في الوقت الحالي الإنضمام للمكالمات الجماعية الفائتة إلا في حالة إستقبال مكالمة جديدة من أحد أعضاء المجموعة.

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أيضاً يؤكد مطوري الواتس اب على أن الميزة الجديدة ستدعم معالجة هذه المشكلة، حيث سيتاح للمستخدم الدخول إلى المكالمات الجماعية عن طريق التسجيل بالوجه في أي وقت في حالة إستمرار المكالمة، حيث ستظهر للمستخدم شاشة بطلب للإنضمام للمكالمة بشكل سريع ومباشر.

من جانب أخر يتم إختبار ميزة التسجيل في الواتس اب عن طريق التعرف على الوجه كبديل للبصمة، وهي من المميزات التي ستدعم الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية المميزة بمسح الوجه أو التسجيل عن طريق التعرف على الوجه.

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