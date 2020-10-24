تكنولوجيا: رصد هاتف GALAXY A02S في قاعدة بيانات GEEKBENCH

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان GALAXY A02S، ولقد رصد الهاتف مؤخراً في قاعدة بيانات GEEKBENCH.

رصد هاتف GALAXY A02S في قاعدة بيانات GEEKBENCH بنموذج رقم SM-A025G، حيث حقق الهاتف 756 نقطة في إختبارات الأنوية الاحادية، و3934 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Bluetooth SIG بنموذج رقم SM-A025F، لذا تشير التوقعات إلى أت الهاتف سيتوفر باثنان من النماذج، كما ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10، ويأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.

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كما تشير التوقعات إلى أن هاتف GALAXY A02S ينطلق بكرت شاشة Adreno 506 في رقاقة معالج Snapdragon 450، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بحجم شاشة 5.7 إنش، بجودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هذا الإصدار بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف GALAXY A02S يضم بطارية بقدرة 3500 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لتأكيد التفاصيل التي جاءت في التسريبات التي نشرت حتى الآن.

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