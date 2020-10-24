شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر شاشات ذكية تشعر بوجود المستخدم ويتم تنشيطها بدون كلمة تنبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تم عرض الميزة فى مقطع فيديو نشر على يوتيوب بواسطة المسرب Jan Boromeusz الذى سبق له تسريب مزايا مثل الوضع المظلم الجديد لـ Nest Hub قبل الإعلان الرسمى عنها، كما أنه فى الفيديو، يمكن رؤية Boromeusz وهو يطلب مجموعة متنوعة من الأوامر والمعلومات، كل ذلك دون أن ينطق مرة واحدة بجملة "Hey Google".

ويقال إن شاشة Nest Hub Max الذكية الخاصة بالمسرب تشغل برامج ثابتة مسربة مخصصة للاختبار داخل جوجل، وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة لديها أي خطط لإصدار الميزة علنًا.

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لكن التوقعات تنبأت بأن Nest Hub Max يستخدم استشعار الموجات فوق الصوتية الموجود به لاستشعار وجود الشخص وبدء الاستماع، كما أنه في الوقت الحالي، تستخدم الشاشة الذكية لضبط المعلومات التي تعرضها ببساطة، ومع ذلك، في المستقبل، يمكن لهذه التقنية نفسها أن تسمح لها بالاستماع إلى الأوامر الصوتية عندما تعلم أنك بالقرب منها.

كما يمكن أيضًا استخدام ميزة Face Match في الكاميرا للحصول على فكرة أفضل عن المتحدث، ويعرض Boromeusz خيارًا لتشغيل Blue Steel وإيقاف تشغيلها في قائمة إعدادات الشاشة الذكية.

لكن إذا تم إصدار الميزة للجمهور، فقد تثير Blue Steel مخاوف بشأن الخصوصية، ولعل أحد العناصر الأساسية في مكبرات الصوت والشاشات الذكية الحالية هو أنها لا تنتبه إلا لما تقوله بعد سماعها كلمة التنشيط، ويعد الاعتماد على اكتشاف التقارب وحده، أمر مخيف لأنه سيزيد من خطر سماع الأجهزة لشيء ليس من المفترض أن تسمعه، وهو ما سيأتى على حساب خصوصيتك.