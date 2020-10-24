Netflix ستوفر للمستخدمين في الهند وصولاً مجانيًا للخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - تباطأ نمو مستخدمي Netflix مؤخرًا، والشركة تبحث الآن عن طرق لجذب المزيد من الأشخاص المهتمين للإشتراك في خدمتها.

كجزء من إختبار مبدئي، يُقال أن الشركة ستوفر وصولاً مجانيًا للخدمة للمستخدمين في الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع. يجب أن يساعد هذا بطريقة ما في توسيع نطاق الخدمة في البلاد، على الأقل وفقا لمسؤول تنفيذي كبير في الشركة.

توقفت شركة Netflix مؤخرًا عن تقديم الفترة التجريبية المجانية التي تبلغ مدتها شهرًا واحدًا للمهتمين بالإشتراك في الخدمة، لذا فإن إختبار الخدمة مجانًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في الهند يهدف جزئيًا إلى تعويض ذلك. وبخصوص هذا الموضوع، صرح رئيس العمليات في شركة Netflix، السيد Greg Peters أن الشركة تخطط لمواصلة تجربة طرق جديدة لجذب المزيد من العملاء. ومن المرجح أن تتوسع التجربة المجانية لخدمة Netflix خلال عطلة نهاية الأسبوع لتشمل المزيد من البلدان في المستقبل، إذا نجحت في الهند.

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من غير الواضح بالضبط أي عطلة نهاية الأسبوع نتحدث عنها هنا، حيث يبدو أن Netflix نفسها لم تقرر بعد. ليست هذه هي المرة الأولى التي تختبر فيها الشركة أشياء في الهند، فلديها تاريخ في القيام بمثل هذه الأشياء، فعلى سبيل المثال، من هناك بدأت خطة الإشتراك التي تشمل جهاز محمول واحد فقط.