الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Mate 40 مع شاشة OLED، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب كل من Huawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 40 Pro RS Porsche Design، فقد قامت شركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن عضو رابع ضمن تشكيلة Huawei Mate 40 Series يُدعى Huawei Mate 40. وكما يوحي إسمه، فهو يُعتبر العضو الأرخص في التشكيلة مما يجعله يفتقر لبعض العناصر الموجودة في الطرازات الثلاثة الإحترافية الأخرى، ولكنه لا يزال هاتفًا مميزًا بكل المقاييس.

الهاتف Huawei Mate 40 الجديد يضم شاشة OLED منحنية الطرفين بنحو 68 درجة تمتاز بحجم 6.5 إنش وبدقة 2376×1080 بكسل، وتمتاز كذلك بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبمعدل إستجابة للمس يبلغ 240Hz.

وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Huawei Mate 40 الجديد يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة مع العلم بأن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.9، والكاميرا الواسعة الزاوية عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا المُقربة عدسة بفتحة 2.4 وتوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3.

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في حين تأتي طرازات Pro مع المعالج HiSilicon Kirin 9000، فإن الهاتف Huawei Mate 40 الجديد يأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 9000E، وهو المعالج الذي يضم بدوره ثمانية أنوية في المعالج المركزي و22 نواة في معالج الرسوميات على عكس المعالج HiSilicon Kirin 9000 الذي يضم 24 نواة في معالج الرسوميات. وبصرف النظر عن ذلك، فالهاتف Huawei Mate 40 الجديد يضم أيضًا ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 12GB.

التغيير البارز الكبير الآخر بين Huawei Mate 40 والطرازات الأخرى يكمن في البطارية، فهذا الهاتف يضم بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W وتفتقر للشحن اللاسلكي.

للآسف، لم تكشف لنا شركة Huawei عن التاريخ الذي ينبغي لنا فيه أن نتوقع وصول الهاتف Huawei Mate 40 إلى رفوف المتاجر، ولكنها كشفت لنا أنه سيُكلف 899 يورو للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.