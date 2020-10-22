Huawei تكشف عن تشكيلة من الملحقات جديدة إلى جانب تشكيلة Huawei Mate 40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب هواتف Huawei Mate 40 الأربعة الجديدة، قدمت لنا شركة Huawei كذلك بعض الملحقات المثيرة. في البداية، قامت شركة Huawei بالكشف عن القلم الإلكتروني Huawei M-Pen 2 الجديد الذي سيعمل على الهواتف الجديدة بالإضافة إلى لوحيات Huawei الأخرى. يدعم هذا القلم الإلكتروني 4096 مستوى من مستويات الضغط بالإضافة إلى حساسية الإمالة. يبلغ عمر البطارية في هذا القلم الإلكتروني 40 يومًا في ظل الإستخدام العادي أو 40 ساعات من الكتابة أو الرسم المستمر. يتم شحنه لاسلكيًا وتحصل على ساعتين من الإستخدام بعد خمسة دقائق فقط من الشحن. تم تحديد سعر هذا القلم في 99 يورو.





الملحق التالي الذي أعلنت عنه شركة Huawei اليوم هو شاحن لاسلكي للسيارات بقوة 50W، وهو الشاحن الذي سيكون مفيدًا إذا إخترت شراء أحد طرازات Huawei Mate 40 الجديدة، والتي تدعم سرعة الشحن اللاسلكي هذه. هذا الشاحن يأتي باللون الأسود ويتميز بحامل يعمل على إبقاء الهاتف في مكانه. هذا الملحق إنضم إليه مُلحق آخر عبارة عن شاحن سلكي للسيارات بقوة 66W والذي يُوفر لك سرعات الشحن الأقصى التي توفرها هواتف Huawei حتى الآن.





هناك أيضًا بطارية محمولة جديدة بسعة 12000mAh، وتتميز هذه البطارية المحمولة بدعمها للشحن السريع بقوة 66W مما يجعلها تتماشى مع الشواحن الجديدة.

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وأخيرًا، قامت شركة Huawei بالكشف عن الملحق Huawei Ring Light Case، وهو كما يوحي إسمه عبارة عن غطاء واقي يضم حلقة LED قابلة للسحب تومض عندما ترغب في إلتقاط صور السلفي حتى في البيئات المظلمة للغاية. إنه جزء من غطاء واقي للهاتف Huawei Mate 40 Pro ويتم شحنه لاسلكيًا من الهاتف. تم تحديد سعر هذا الملحق في 69 يورو، وسيكون متاحًا بألوان تشمل الأسود والأبيض والفضي.