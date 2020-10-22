تكنولوجيا: هاتف Mate 40 ينطلق برقاقة معالج Kirin 9000E وسعر 899 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني اليوم عن هاتف Mate 40 الذي يأتي بتصميم منحني في الشاشة، مع رقاقة معالج Kirin 9000E، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وسعر 899 يورو.

يتميز هاتف Mate 40 بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، وتصميم منحني بزاوية 68 درجة، والتي تدعم دقة عرض 2376 في 1080 بيكسل، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 240Hz.

ويأتي هاتف Mate 40 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، كما يأتي مستشعر telephoto الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

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كما يدعم هاتف Mate 40 رقاقة معالج Kirin 9000E، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، إلا أن هاتف Mate 40 لا يدعم الشحن اللاسلكي، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mate 40 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 899 يورو.

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