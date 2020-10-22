أمازون تبدأ رسميًا بإختبار خدمة Luna مع مستخدمي iOS و MacOS و PC

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت شركة أمازون عن خدمة Luna. في حالة إذا لم فوتت حدث الإعلان الرسمي عن هذه الخدمة، فإن Luna هي خمة بث الألعاب السحابية من شركة أمازون والتي تأمل من خلالها التنافس مع خدمات البث الأخرى مثل Apple Arcade و Google Stadia و Microsoft xCloud والعديد من الخدمات الأخرى. إذا كنت واحدًا من الأوفياء لخدمات أمازون وتستخدم أجهزة آبل، بما في ذلك أجهزة iOS و MacOS، فسوف تكون الآن قادرًا على تجربتها.

أعلنت شركة أمازون اليوم أن مستخدمي iOS و MacOS و Amazon Fire TV و PC، سيكونون قادرين على تجربة خدمة Luna لأول مرة. وقد بدأت شركة أمازون في إرسال الدعوات لهؤلاء اللاعبين الذين تم الموافقة عليهم ليكون جزءًا من البرنامج التجريبي للخدمة، وبالتالي إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لتلقي إحدى الدعوات، فسوف تكون قادرًا على إلقاء لمحة أولية على الخدمة.

أوضحت شركة أمازون أن الدفعة الأولى من الدعوات ستكون محدودة العدد، ولكن الشركة تخطط لإرسال الدعوات لمزيد من اللاعبين في المستقبل، لذلك يتعين عليك فقط الآن الإنتظار وتمني أن يأتي دورك، وهذا في حالة إذا لم يتوجب عليك الإنتظار فقط حتى يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لعامة المستخدمين. مستخدمي الأندرويد غير محظوظين في هذا الجانب لأن شركة أمازون أعلنت أنها ستقوم بإختبار خدمة Luna على أجهزة الأندرويد في وقت لاحق، وليس الآن.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تقديم طلباتهم للحصول على دعوة من شركة أمازون لتجربة خدمة Luna، فيبدو أن شركة أمازون لا تزال تقبل الطلبات على الموقع الرسمي للخدمة من هنا، لذلك توجه إلى هناك للتسجيل.

للتذكير، Luna لن تكون مماثلة لهذه الخدمات. على عكس Google Stadia حيث يتعين عليك الدفع مقابل كل لعبة لتشغيلها، فإن خدمة Luna ستتبع نهجًا مشابهًا للنهج المتبع في خدمة Microsoft xCloud حيث تدفع إشتراكًا شهريًا للوصول إلى محتوى المكتبة بكاملها. ومع ذلك، ستكون خدمة أمازون الجديدة مختلفة أيضًا عن خدمة Microsoft xCloud، فهي ستقوم بإطلاق ” قنوات ” منفصلة للناشرين الشركاء.

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Ubisoft هي أحد الناشرين المشاركين، حيث يمكن للمستخدمين إختيار الإشتراك في هذه القناة من أجل الوصول إلى كافة ألعاب Ubisoft. بدلاً من ذلك، يمكنهم أيضًا الإشتراك في قناة +Luna التي تضم ألعابها الخاصة. في الوقت الحالي، يبدو أن كل قناة لديها قيود وقوانين خاصة بها، على سبيل المثال، تدعم قناة +Luna تشغيل اللعبة على جهازين في آن واحد، بينما تدعم قناة Ubisoft جهازًا واحدًا فقط في كل مرة.

يبلغ سعر +Luna نحو 5.99 دولار أمريكي في الشهر، وهو ما تقول أمازون أنه سعر تمهيدي. لا توجد أي معلومات حول تكلفة الإشتراك في قناة Ubisoft. عمومًا، خدمة Luna لا تزال حاليًا في المرحلة التجريبية، وبالتالي فهي غير مفتوحة للجميع حتى الآن، كما أنها متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن.