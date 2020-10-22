هواتف iPhone 12 تستهلك مقدار كبير من الطاقة أثناء ربطها مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق شبكات الجيل الرابع 4G LTE لأول مرة، كانت إحدى المشكلات التي واجهها الناس تتعلق بعمر البطارية حيث لم يكن مفاجئًا أنها تستنفد البطارية بشكل أسرع من شبكات الجيل الثالث 3G. في نهاية المطاف، تحسنت تقنية البطاريات وإعتدنا عليها في الأخير. يبدو أن هذا الأمر يحدث كذلك مع iPhone 12 أثناء إستخدامه لشبكات الجيل الخامس 5G.

وفقًا لإختبار حديث للبطارية تم إجراؤه من قبل موقع Tom’s Guide، فلم يكن مفاجئًا لأحد أن إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G على iPhone 12 يؤدي إلى إستنزاف البطارية بشكل كبير. بناءً على هذه الإختبارات، أدى إستخدام شبكات 5G على iPhone 12 و iPhone 12 Pro إلى تقليص عمر البطارية بنحو ساعتين مقارنة بإستخدام شبكات 4G. على iPhone 12، إستغرقت البطارية حوالي 8 ساعات و25 دقيقة على 5G، في حين إستغرقت 10 ساعات و23 دقيقة على 4G.

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كان أداء iPhone 12 Pro أفضل قليلاً، فبطاريته إستغرقت 9 ساعات و6 دقائق على 5G، في حين إستغرقت 11 ساعة و24 دقيقة على 4G. لإعطائك بعض السياق، صمد iPhone 11 و iPhone 11 Pro، وكلاهما يدعمان 4G LTE فقط، لحوالي 11 ساعة و16 دقيقة، وحوالي 10 ساعات و24 دقيقة على التوالي.

أما فيما يخص هواتف الأندرويد المنافسة، فيبدو أن عمر البطارية يكون أفضل حتى أثناء إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G، فقد وجدت الإختبارات أن Galaxy S20 يستغرق حوالي 9 ساعات و31 دقيقة، في حين يستغرق +Galaxy S20 حوالي 10 ساعات و31 دقيقة، والهاتف OnePlus 8T حوالي 10 ساعات و49 دقيقة.