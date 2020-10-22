شركة DJI تُعلن رسميًا عن الحامل الكاميرا DJI Pocket 2، ويُكلف 349$

فاطمة أيت طالب - دبي -

يبدو أن شركة DJI كانت تركز على الحوامل خلال الشهرين الماضيين. أطلقت الشركة في البداية الحامل Osmo Mobile 4 خلال شهر أغسطس الماضي، ثم قامت في وقت لاحق من نفس الشهر بإطلاق حامل DJI Ronin جديد للكاميرات الكبيرة الحجم. الآن، عادت إلينا شركة DJI مع حامل جديد يُدعى DJI Pocket 2.

كما يوحي إسمه، الحامل DJI Pocket 2 الجديد يأتي لخلافة DJI Pocket الأصلي، ولكن على عكس الحوامل الأخرى مثل DJI Osmo Mobile و DJI Ronin، فإن سلسلة الحوامل DJI Pocket تأتي بالفعل مع كاميرا مدمجة. هذه الكاميرا تمتاز بحجم صغير وتأتي مع حامل خاص بها. وتوصلت شركة DJI لفكرة هذا الجهاز عندما فكرت في إنشاء حل واحد وشامل لأولئك الذين لا يريدون إستخدام هواتفهم الذكية أو يريدون جهازًا قابل للحمل في الجيب.

يأتي الحامل الكاميرا إذا جاز التعبير، DJI Pocket 2 مع مستشعر CMOS بحجم 1/1.7 إنش وبدقة 64 ميغابكسل علمًا أن هذا المستشعر يُوفر تقريبًا قدره ×8، ويملك القدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. وعلاوة على ذلك، فهذا الحامل يأتي كذلك مع مثبت ثلاثي المحاور، وأربع ميكروفونات مع تأثير الستيريو، وأيضًا مع ميزات مثل TrackTrack 3.0 والتركيز التلقائي الهجين. هناك أيضًا شاشة مدمجة صغيرة جدًا ستمنحك معاينة لما تقوم بتسجيله.

ومع ذلك، فإن الحامل الكاميرا DJI Pocket 2 ليس رخيصًا على الإطلاق، فهو يُكلف 349 دولار أمريكي مما يجعله أغلى بنحو الضعف مقارنة مع الحامل Osmo Mobile 4، ولكن إذا كنت تريد حلاً ملائمًا أكثر بدلاً من العبث مع الهواتف الذكية أو كاميرات DSLR، فربما يكون هذا هو الجهاز المناسب لك.